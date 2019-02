Apurados os quatro últimos finalistas do Festival da Canção

Miguel José Pereira Ontem às 23:23 Facebook

O grande vencedor da segunda semifinal foi NBC com o tema "Igual a Ti" ao arrecadar 20 pontos, na noite em que se ficaram a conhecer todos os finalistas do Festival da Canção 2019.

Já são conhecidas as últimas quatro canções apuradas para a final do Festival da Canção 2019: "Igual a ti" de NBC com 20 pontos (8 do júri e do 12 público), "Pugna" de Surma, com 18 pontos (12 do júri e do 6 público), "Mundo a mudar" composta por Frankie Chavez e interpretada por Madrepaz, com 16 pontos (6 do júri e 10 do público) e "Mar Doce", composta e interpretada por Mariana Bragada, com 15 pontos (8 do júri e 7 do público).

Os quatro finalistas apurados na gala deste sábado, apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato, juntam-se assim a Matay, Conan Osíris, Calema e Ana Claúdia na grande final de 2 de Março, em Portimão. A final será conduzida pelos apresentadores Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vasco Palmeirim e terá uma diferença no momento da derradeira decisão: as votações serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas e no caso de empate prevalecerá o voto do público, ao contrário do que se passou nas duas semifinais.

Nesta segunda semifinal, o presidente do júri, Júlio Isidro reafirmou a ambição já revelada na semana passada: voltar a ganhar a Eurovisão. "Estamos de novo a pensar em grande e queremos levar uma música que prestigie Portugal, que nos revele como povo. Que fale de nós mas também de um mundo melhor. E claro, que traga uma nova edição do Eurovisão para o nosso país!" enalteceu.

No habitual momento da gala dedicado às canções que fizeram a história do Festival, a banda Kumpania Algazarra subiu ao palco com Carlos Mendes para relembrar "A Festa da Vida" de 1972. Manuela Bravo juntou-se à festa e cantou o seu "Sobe Balão Sobe", icónica música que representou Portugal no Eurovisão de 1979.

Os ingressos para a Arena de Portimão estão esgotados desde 19 de fevereiro - em apenas quatro dias foram vendidos os mil lugares colocados à venda. A canção eleita representará Portugal em Telavive, Israel, nos dias 14, 16 e 18 de maio.