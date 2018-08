Neste verão vamos voltar aos anos 80

SARA OLIVEIRA 03 Maio 2018 às 10:09 Facebook

Twitter

Este verão promete uma viagem ao passado no que respeita a questões de moda, pois as tendências ditam que remexa nos baús à procura de peças esquecidas e que pautaram as duas últimas décadas do século passado - o que, para os mais jovens, será um passaporte para a descoberta. "Os anos 80 e 90 são protagonistas, o padrão floral continua nas várias formas, assim como o geométrico", avaliza o especialista Pedro Crispim.

"O "colour block" (mistura de cores vibrantes no mesmo visual) está de volta e o eterno "navy" continua e é já intemporal", descreve o consultor de imagem, acrescentando que "as ombreiras fortes e dramáticas também regressam em força, assim como rendas, metalizados e plissados. As lantejoulas passam da noite para o dia, dando o seu toque de glamour".

E já não é "piroso"?

O que até há pouco tempo poderia parecer "piroso" volta a estar em alta, como também sublinha o profissional. São "os fatos de treino de cetim, licra fluorescente, fitas elásticas na testa, meias brancas", a remeterem para o ambiente dos campos de ténis ou até ginásios de outros tempos, no "lado kitsch do desporto".

Marcas famosas como Gucci, Vuitton ou Balenciaga, neste caso, através da estilista Lotta Volkova, até nas redes sociais apresentaram propostas que a maioria nunca pensou voltar a usar e os mais novos até só tinham visto em fotos de época. Os millennials (a também denominada Geração Y) dominam a atualidade e são eles que estão a trazer para o presente o que se usava nas décadas em que nasceram, tempos em que a União Soviética deu lugar a uma Rússia sedenta do consumo da sociedade capitalista. Foi também a época do surgimento das boysbands e girlsbands, além de séries de TV que voltam a ser transmitidas ou inspiram novas histórias.

Na memória estarão ainda as bolsas com fecho que se usavam na cintura e que regressam para diferentes estilos e ocasiões, combinando com visuais mais descontraídos ou formais, pois vendem-se em materiais diversos, desde pele, verga, cetim, tela ou nylon, com ou sem aplicações.

Bocas de sino e cintas altas...

As franjas aplicam-se nos acessórios ou no vestuário, quer em propostas "mais western, em camurça ou cabedal" ou "anos 20 em materiais suaves como seda, cetim e plumas", diz Crispim. Quadrados e xadrez são outra nota revivalista, afirmando-se em relação aos padrões florais que continuam a ver-se, mas agora menos. E, não tenha receio de se "vestir integralmente de ganga, desde que seja numa lavagem mais escura", assegura o conselheiro de moda em mais uma dica que se diria impensável após o virar do século, "até porque até as calças boca de sino e de cinta alta também estão de volta à moda".