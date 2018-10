Neurocientista defende que Leonardo da Vinci era estrábico

Sofia Esteves Hoje às 11:35 Facebook

Leonardo Da Vinci, aclamado pintor renascentista sofria de um distúrbio ocular, garante Christopher Tyler, neurocientista britânico, que afirma que o autor de "Monalisa" tinha estrabismo divergente, mas que esta condição em nada afetava a sua arte. Esta conclusão é, contudo, criticada por vários especialistas.

O estudo de Christopher Tyler, publicado na revista "Jama Ophthalmology", baseia-se na análise de vários supostos retratos e autorretratos de Da Vinci, nos quais a figura representada aparece com a vista desviada. Em obras como "Salvator Mundi" e "São João Baptista", o desvio torna-se mais evidente, defende o neurocientista.

Tyler vai mais longe e arrisca calcular o ângulo da divergência. "A análise do alienamento dos olhos prova que existia um estrabismo intermitente, o que sugere que Leonardo Da Vinci tinha sofria de um desvio de 10.3º em repouso, mas que conseguia voltar à ortotropia (focar os olhos no mesmo ponto de visão) quando focava a visão ou quando olhava o seu rosto para um autorretrato". Tyler acredita que "a exotropia pode ter facilitado o trabalho do mestre italiano e a sua genial capacidade para representar profundidade em superfícies planas".

No entanto, oftalmologistas e paleontólogos consideram arriscado afirmar que o pintor sofria de estrabismo divergente, uma vez que não há certeza de que seja o pintor quem está representado nas obras.

Michael F. Marmor, professor de oftalmologia e biologia humana no Instituto Byers Eye da Universidade de Stanford, discorda das conclusões de Tyler. "Em primeiro lugar, acho duvidoso que estas obras representem Da Vinci. A relação entre estes trabalhos é muito circunstancial e duvidosa, todas as caras parecem diferentes. Os artistas cometem erros nos seus autorretratos. Rembrandt alterava a posição do olho, Van Gogh tanto pintava os seus olhos de azul como de verde e castanho. Suspeito de que os olhos eram pintados em último. Mas até as fotografias de pessoas normais mostram algo de estrabismo quando olham para um lado".

Também o paleontólogo italiano Francesco Galssi acredita que o estudo do neurocientista britânico vai longe demais. "O que se pode afirmar sobre este estudo oftalmológico é que nas obras de Leonardo há exemplos interessantes de representações antigas de estrabismo, mas considerar que estas obras são autênticos autorretratos do mestre parece-me exagerado".