Hoje às 13:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O artista Nick Murphy, anteriormente apresentado como Chet Faker, anunciou o seu regresso a Portugal para dois concertos, em Lisboa e no Porto, onde apresentará o seu mais recente trabalho, "Run Fast Sleep Naked".

Os bilhetes para ambos os espetáculos ficam disponíveis na próxima sexta-feira, dia 15 de março, a partir de 27 euros, nos pontos de venda habituais.

Após vários espetáculos por toda a Europa, incluindo Portugal, o australiano regressa nos dias 1 e 2 de outubro, para dois concertos, nos coliseus de Lisboa e do Porto, respetivamente.

De acordo com a organização, este álbum "arrebatador" resulta de quatro anos de viagens pelo mundo, com apenas um microfone e uma mala, durante os quais o músico se foi inspirando nos locais e ambientes por onde passou.

Nesse período, o cantor, produtor e músico de Melbourne submeteu-se a uma "autoanálise profunda", compilando neste "álbum hipnotizante" algumas das respostas que procurava, acrescentam os organizadores.

Coproduzido por Dave Harrington e misturado por Murphy e Phil Weinrobe, "Run Fast Sleep Naked" é o mais recente de uma série de trabalhos, incluindo o EP "Missing Link" (2017) e o álbum de estreia "Built on Glass" (2014), que alcançou a Platina e deu ao artista sete prémios ARIA Music, incluindo nas categorias de Melhor Artista Masculino e Produtor do Ano.

Apesar de grande parte dos sons e voz deste álbum terem sido capturados em diferentes ambientes à volta do mundo, a componente musical foi gravada em Brooklyn, onde Murphy realizou mais de 20 sessões para juntar aos seus músicos uma orquestra, embebendo, assim, cada tema do novo trabalho com "texturas inesperadas e tons variados e surpreendentes".

Entre os vários ambientes visitados pelo músico e trazidos para este álbum, contam-se locais tão variados como a sala de estar de casa da avó, um estúdio em Tóquio, uma casa na Nova Zelândia onde costumava passar férias em família, ou o seu próprio apartamento em Nova Iorque.

Os bilhetes para ambos os espetáculos têm preços a partir de 27 euros.

Recentemente o artista juntou-se a um projeto designado PLUS1, que procura ser um catalisador da mudança social e cultural através da igualdade, dignidade e acesso a todos. Neste sentido, um euro do valor de cada bilhete reverterá para organizações que façam parte desta missão.