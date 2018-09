Ninguém ama o público como Nick Cave

Ricardo Jorge Fonseca 10 Junho 2018 às 10:28 Facebook

Cantor australiano deu o concerto definitivo do Primavera Sound 2018.

Por algum sortilégio cósmico, a chuva suspendeu-se no exato momento em que Nick Cave & The Bad Seeds deram início à sua atuação no Nos Primavera Sound, onde eram aguardados por milhares de fãs embrulhados em impermeáveis e capuchos. Não durou muito a benesse, e o concerto decorreu debaixo de chuva intensa. Mas dificilmente haverá alguém que se tenha incomodado com isso. O encantamento sobrepôs-se a tudo.

Havia razões para esperar um concerto melancólico e algo soturno. E o tema de abertura do espetáculo, "Jesus alone", veio reforçar essa ideia. Trata-se de uma das oito canções de "Skeleton tree", o álbum que Nick Cave reescreveu após a morte trágica do seu filho adolescente, em 2015. Mas se a dor lhe ficará eternamente a pesar no peito, o músico de 60 anos não se tornou um homem amargo. Mais do que nunca, sente a pulsão de distribuir amor pelo público.

Esguio, ágil e exuberante, Nick Cave alimentou-se ao longo de quase duas horas do calor dos fãs, sobretudo dos que se encontravam nas primeiras filas, tocando-os e deixando-os tocar-lhe. Percorreu boa parte da sua discografia, dedicou um tema à tempestade, "Tupelo", do álbum "The first born is dead", de 1985, e envolveu a audiência numa coreografia de palmas e silêncio enquanto cantava a emblemática "The Weeping song".

No final, convidou o público a subir ao palco, lembrando um longínquo concerto no Rivoli do Porto, em 1988, em que também acabou rodeado por rostos emocionados e trémulos. "Push the sky away" foi o hino final de Nick Cave, um dos poucos gigantes que restam na música popular. Alguém que nos faz pensar que foi tudo uma brincadeira até aqui na edição 2018 do Nos Primavera Sound.