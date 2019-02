Percorrer as ruas de Hawkins no Porto

Sofia Marvão Hoje às 18:52 Facebook

Depois de fazer as delícias do público lisboeta no ano passado, "Stranger Things", a série que desde 15 de julho de 2016 impulsionou uma crescente legião de fãs, decidiu levar a história de Mike, Will, Eleven, Dustin, Lucas e outros personagens marcantes, a um dos espaços mais emblemáticos da cidade do Porto, o Hard Club.

Até este domingo, os visitantes deixam o medo em casa e regressam aos anos 80, onde são esperados por uma uma nova versão de Hawkins. À entrada, são recebidos por um guia vestido a rigor que dá as boas-vindas aos curiosos. Durante a viagem, o público tem a possibilidade de deixar uma mensagem positiva no quarto de Barbara Holland (ou simplesmente "Barb"), vivenciar a magia do baile de inverno, tirar uma fotografia em cima da bicicleta de um dos protagonistas, ou relaxar no sofá da sala de estar de Joyce e Will, enquanto as luzes penduradas na parede comunicam com os espectadores.

Tal como muitos outros apaixonados pelas aventuras de Stranger Things, a série é eleita por Eliane Regina, de 15 anos, como a sua "preferida", fato que a levou a experimentar o evento no antigo Mercado Ferreira Borges. A amiga, Mariana Silva, da mesma idade, foi quem a informou da iniciativa levada a cabo pela Netflix. "Eu já conhecia, soube que houve em Lisboa e disseram que era muito bom, por isso decidi vir".

Atrás das duas jovens forma-se uma fila cada vez maior para experimentar o objeto mais cobiçado nos três dias: óculos de realidade virtual. "Quero experimentar, como é óbvio, porque acho que é um universo diferente e deve ser interessante", conta Mariana acerca da experiência que a levaria a casa da personagem Joyce, na dimensão obscura de The Upside Down.

No final, são evidentes as expressões amedrontadas dos utilizadores e até se fazem ouvir alguns gritos inesperados. No momento, Nuno Gonçalves, de 37 anos, comenta ao JN: "Experimentamos tudo e é muito emocionante, e ao fim assusta, é muito engraçado", ri-se. Nuno estava na companhia da filha, também fã da série. "Uma das coisas que mais me atrai é o fato de se passar nos anos 80 e, com a idade dos miúdos, eu também vivia nessa época", explica, referindo-se à idade dos protagonistas. "Para quem gosta, tem aqui a possibilidade de interagir com os personagens".

Nuno Gonçalves não é o único pai a fazer a vontade da filha durante a tarde de sábado. Sílvia Ferreira, também não resistiu a proporcionar um programa diferente à filha, Mariana Gonçalves que, nas palavras da mãe, é "obcecada pela série". "As mães fazem tudo pelas filhas, por isso cá estamos nós, e é sempre bom os mais novos estarem atualizados" conta Sílvia ao JN. Mariana confessa deixar-se cativar a cada episódio pelo "drama e o mistério". "A personagem preferida? Eleven", responde com convicção.

Com entrada gratuita, o evento Stranger Things Porto Experience, no Hard Club, vai continuar a seduzir os fãs da série até este domingo. No final, um boné semelhante ao de Dustin é oferecido aos visitantes que abandonam o local ansiando a chegada da terceira temporada.