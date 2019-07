Noite Branca de Braga promete ser "o maior evento cultural de acesso gratuito do país"

Delfim Machado Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

As artes populares e de vanguarda vão-se cruzar na Noite Branca de Braga, de 6 a 8 de setembro, em três dias e três noites que prometem ser "o maior evento cultural de acesso gratuito do país", com a presença estimada de meio milhão de visitantes.

"É o público que, na totalidade dos três dias, passa pela cidade", revelou Cláudia Leite, do Theatro Circo. O visitante típico "é local, da região, e cada vez mais da Galiza", disse a mesma responsável, esta sexta-feira, durante a apresentação da Noite Branca.

O programa soma mais de 100 eventos em espaços culturais da cidade, ruas, palcos e museus, protagonizados por "seguramente mais de uma centena de artistas", garante Cláudia Leite. O tema é "Popular / Vanguarda" e abrange todo o tipo de artes, da música ao teatro, do cinema às media arts, passando pelas artes cénicas e arquitetura.

Do cartaz constam em exposições, instalações, concertos, residências artísticas, performances, e animação de rua. "É um momento de afirmação da vitalidade cultural da cidade", assume o presidente da Câmara, Ricardo Rio.

Os principais palcos vão ficar na praça do Município, avenida central, Theatro Circo e gnration. Entre os nomes da música destacam-se Sara Tavares, Luís Represas, Capitão Fausto, The Legendary Tigerman e Diabo na Cruz.

A pensar na candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, a Câmara de Braga decidiu conjugar a arte de cariz mais popular com a de vanguarda, não esquecendo a origem da cultura bracarense quando projeta o futuro.

Símbolo disto é o espetáculo que junta a viola braguesa de Daniel Pereira Cristo à sonoscopia eletrónica de Rui Dias, ainda sem data nem local definido, mas pejado de "um experimentalismo que é próprio da música" no qual o duo está a trabalhar, realça Daniel.

Destaque ainda para o concurso internacional promovido pela Fundação Bracara Augusta, que resultou em 88 candidaturas de artistas e a seleção de seis projetos, três dos quais internacionais, que constam do programa. Raquel Nair, diretora da Fundação Bracara Augusta, elogiou "o trabalho que tem sido feito na cidade de Braga por todos os agentes culturais".

A Noite Branca de Braga foi o quarto evento mais pesquisado no Facebook, em 2018, e toda a comunicação foi lançada ontem. No site do evento, www.noitebrancabraga.com, foi disponibilizado o dossiê de imprensa com grande parte do programa e, na próxima semana, todos os eventos vão estar enumerados.