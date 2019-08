Noites Ritual no Porto: o fim esperado de um festival de verão

Sérgio Almeida Hoje às 13:39 Facebook

Confirma-se: as Noites Ritual terminaram de vez. Depois do interregno do ano passado, a Ágora (nova designação da empresa municipal Porto Lazer) confirmou o fim definitivo de um dos mais antigos e prestigiados festivais de música do Porto.

"Era a altura certa de parar. Ficamos satisfeitos com o legado das Noites Ritual ao longo de 25 edições, mas a realidade é que a erosão do festival nos últimos anos era óbvia", explicou ao JN o diretor do departamento de comunicação da empresa, Jorge Rodrigues.

Entre os fatores que motivaram a decisão, são apontadas "as quebras contínuas de público", mas sobretudo "a mudança radical" no panorama de festivais entre 1992 e o presente. A "ausência de oferta" da altura deu lugar a uma abundância evidente, defende a Câmara do Porto. Muitos dos eventos de música realizam-se na zona do Grande Porto e "são eventos de natureza privada mas apoiados pela Câmara", como o North Music Festival, Porto Blues Fest, Primavera Sound ou Elétrico. "Concluímos que fazia mais sentido repartir o investimento por outros festivais", adianta Jorge Rodrigues, que aponta ainda outro motivo para o desfecho: "Seria estranho organizarmos um festival de música às portas de um novo espaço, Arena Super Bock, vocacionado para esse tipo de espetáculos".