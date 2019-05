North Music acabou "on fire" com Franz Ferdinand

Delfim Machado Hoje às 15:05 Facebook

Acabou em êxtase o concerto de Franz Ferdinand no North Music Festival, o último do palco principal do festival que terminou no sábado na Alfândega do Porto. Aquele final com "This Fire", apesar de recorrente, continua arrebatador.

Foi provavelmente o momento alto da edição deste ano do North Music Festival. Quem conhece minimamente o quinteto de Glasgow já sabe que acabam sempre os concertos assim. Mas o arrepio nos momentos que antecedem "This Fire" está sempre lá e, quando acontece, parece sempre a primeira vez.

A meio da música, a última do alinhamento já no encore, o sempre bem vestido gentleman Alex Kapranos manda toda a gente sentar. Aí, a guitarra ganha relevo e progride até ao momento de explosão final e todos cantam "This Fire is Out of Control / I"ve Got to Burn This City". O Porto não ardeu verdadeiramente, é certo, mas o recinto praticamente lotado estava quente demais, aos saltos até às filas de trás, luzes brancas incessantes e dezenas de milhares de braços no ar. Não há como não gostar, até porque com os saltos quase ninguém conseguia filmar e havia poucos telemóveis a atrapalhar a vista.

O concerto de Franz Ferdinand teve a produção dos espetáculos do Always Ascending, o quinto e mais recente álbum do grupo, lançado há mais de um ano. Com as imagens a preto e branco de fundo, não faltaram os principais temas como "Take me Out", "Feel the Love Go", "Ulysses" ou "Do You Want To". Nisto, o concerto foi igual aos demais que já deram em Portugal, o que até nem é mau.

Ainda assim, estavam guardadas duas surpresas para o público portuense. A primeira foi "Black Tuesday", tema nunca antes tocado ao vivo e desconhecido até dos fãs mais devotos. "Quisemos tocá-la aqui pela primeira vez porque vocês são fixes", justificou Alex. A segunda surpresa foi o regresso de "Right Action" aos alinhamentos. A música de 2013 foi apresentada com vigor e transpareceu a saudade que o quinteto escocês tinha de a tocar. "Foi com tanta força que rebentei uma corda", gracejou o vocalista.

Franz Ferdinand foi o fim perfeito para um North Music Festival marcado pela boa disposição e bandas alegres, ainda que com estilos diferentes, num idílico cenário junto ao belíssimo Douro. O público respondeu com força e apresentou-se em maior número que no ano anterior. Deste ponto de vista terá sido um sucesso e antevê-se que a quarta edição se possa repetir naquele espaço, depois de terem migrado para lá no ano passado, após uma primeira edição não tão bem sucedida em Guimarães.