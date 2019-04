North Music Festival aguarda mais de 25 mil

Sérgio Almeida* Hoje às 09:55 Facebook

Em contagem decrescente para o arranque, a 24 de maio, o North Music Festival aponta para um aumento do número de espectadores face aos 25 mil do ano passado. Um bom indicador disso mesmo foi o facto de a primeira fase da venda de bilhetes ter esgotado em poucos dias.

"Não queremos estar agarrados a números, mas vamos ter mais gente do que no ano passado", salientou Jorge Veloso, diretor da promotora Vibes & Beats.

A maior procura não é alheia ao local escolhido, a Alfândega do Porto, um espaço que "tem a comodidade, a higiene e a segurança ideais".

Pelos três palcos disponíveis vão passar, no primeiro dia, nomes como Bush, Kusturica e Expensive Soul. No segundo e último dia destacam-se Franz Ferdinand, Bastille, Glockenwise e Capitão Fausto. Fora do cartaz, a novidade vai para a criação de "jam sessions" no espaço "lounge" do recinto.

Já no palco interior, Dj Kitten, Skills & The Bunny Crew, Murmur e Djs Rich & Mendes vão animar o 'after party' que sucede ao encerramento do palco principal e que "levam a música além-horas".

Além de muita música, a edição deste ano conta ainda com "várias novidades" como passeios de barco pelo rio Douro, 'jam sessions' no espaço 'Lounge' do recinto, 'wine gardens' com provas de vinho, barbeiros, estúdios de tatuagens, o projeto Maluco Beleza de Rui Unas, que vai estar em direto do festival a entrevistar os artistas, e Beatriz Gosta como anfitriã.

Os bilhetes para o North Music Festival ainda estão disponíveis, tendo o bilhete diário um preço de 35 euros e o passe para os dois dias de 59 euros.

*com Lusa