North Music Festival chama Da Chick e First Breath After Coma

O cartaz da segunda edição do North Music Festival continua a crescer e há mais duas confirmações para 25 e 26 de maio, na Alfândega do Porto: o funck de Da Chick e a banda sensação pós-rock de Leiria First Breath After Coma.

Da Chick vai trazer à Invicta muito funk e muito soul num concerto que promete ser "intenso e cheio de ritmo". Depois de ter editado o seu primeiro EP "Curly Mess" em 2012, a artista portuguesa nunca mais parou e já em 2017 lançou "Call me foxy", produzido pelo francês Saintard, que, apesar de ter sonoridades atuais, mantém "uma atmosfera old school" a que o público já esta habituado.

Com o terceiro álbum "no horizonte", os First Breath After Coma, grupo de Leiria formado por Roberto Caetano (voz), Telmo Soares (guitarra e voz), Rui Gaspar (baixo e voz), Pedro Marques (bateria e voz) e João Marques (teclas), vai trazer ao North Music Festival temas do último álbum "Drifte", editado em 2016, que lhes permitiu atuar nas principais salas do país.

Também confirmados para o North Music Festival, conforme o JN já adiantou, estão Linda Martini, Guano Apes e Gogol Bordello, que atuam no primeiro dia do certame, e Slow J e The Prodigy, que sobem a palco no segundo dia, a 26 de maio.

A primeira edição do North Music Festival foi em Guimarães, mas este ano a organização anunciou a sua mudança para a cidade do Porto.

Além de muita música, o público poderá desfrutar de experiências gastronómicas e provas de vinhos, zona de jogos e exibição de filmes de ficção e documentários, entre outras experiências.

Este ano, o festival vai ainda ter vários momentos musicais em barcos no rio Douro, que proporcionam ao público uma vista privilegiada para o palco.

Os bilhetes de um dia ficam por 29 euros, enquanto que os passes para os dois dias têm o custo de 55 euros.