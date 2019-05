North Music Festival com ecrã gigante para ver a final da Taça

Delfim Machado Hoje às 15:23 Facebook

A final da Taça de Portugal que se disputa este sábado à tarde entre o F.C. Porto e o Sporting vai ser transmitida em direto no North Music Festival, antes dos concertos, na Alfândega do Porto.

A organização quis que o público do festival aproveitasse o clássico de forma diferente, com o Douro como pano de fundo e um ecrã gigante, num espaço requintado onde todas as emoções vão certamente estar ao rubro. Para isso, vai ser colocado um ecrã gigante no palco indoor, onde na sexta-feira houve concertos, e a música dá lugar à festa da Taça.

Devido à transmissão da final, as portas do recinto abrem às 17 horas, uma hora mais cedo do que o habitual. O jogo, recorde-se, tem início marcado para as 17.15 horas.