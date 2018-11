North Music Festival confirma Franz Ferdinand no Porto

Delfim Machado Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Os escoceses Franz Ferdinand regressam a Portugal no próximo verão, para atuarem no North Music Festival, a 25 de maio na Alfândega do Porto, confirmou esta quinta-feira a organização.

O North Music Festival realiza-se a 24 e 25 e mantém a aposta na Alfândega do Porto, para onde migrou no ano passado, depois de uma experiência em Guimarães. O anúncio de Franz Ferdinand marca o regresso daquela banda de Rock ao Porto, nove anos depois de ter atuado na Queima das Fitas.

Desta vez, Franz Ferdinand chega com o álbum "Always Ascending", editado em fevereiro deste ano, repleto de temas novos que fazem lembrar os Franz Ferdinand de há 15 anos. É também a confirmação de que a banda dificilmente diz "não" a atuar em Portugal, uma vez que já passou pelos principais palcos do país.

Para além de anunciar Franz Ferdinand como primeiro cabeça-de-cartaz e banda que vai encerrar a edição de 2019, a organização do North Music Festival revelou que está à venda, a partir desta quinta-feira, uma edição limitada de bilhetes para o festival, com preço especial de antecipação. Os bilhetes diários desta edição limitada custam 32 euros e o passe de dois dias custa 55 euros.

O festival volta a manter a aposta em três palcos. O principal é exterior com vista para o Douro, o secundário é dentro de portas mais virado para a música "dance", e o terceiro é um palco sunset.

"O NMF não é mais um festival. É um encontro de gerações e de estilos, num local privilegiado entre o Douro e a zona histórica do Porto, onde a música é o mote de união mas onde também há gastronomia, provas de vinho, passeios de barco e muito mais", refere Jorge Veloso, Diretor do North Music Festival. Aquele evento já trouxe a Portugal nomes como The Prodigy, Gogol Bordello e Skunk Anansie.