NOS Alive a dançar com "Rocks" de Primal Scream

Os escoceses Primal Scream despediram-se do concerto desta noite do NOS Alive com "Rocks" e uma multidão a dançar de forma vibrante. Foram, até ao início da noite, o melhor do segundo dia do festival.

Por momentos, os ecrãs gigantes que ladeiam o palco mostraram rostos de festivaleiros e, em cerca de dez, todos sorriam a dançar com o sol a fugir para o Tejo. A amostra é reveladora do ambiente que se viveu naquele final de concerto com "Rocks".

As milhares de vozes do público acompanhavam a dança e cantavam o icónico refrão ritmado: "Get your rocks off/Get your rocks off, honey/ Shake it now, now / Get 'em off downtown". Para infortúnio de quem estava adorar - e eram muitos - seguiu-se o fim do concerto.

Primal Scream atuou apenas uma hora que, apesar de intensa, é manifestamente curta para uma banda que nasceu quando grande parte do público presente ainda nem sequer tinha nascido, em 1982.

Eles são capazes dos belos riffs agudos de "Higher Than the Sun", da mais sintética "Kill all Hippies" e do dance rock de "Swastika Eyes", seguida de Loaded, a mais aplaudida. Realce, ainda, para a muito cantada "Kowalski", tema talismã do álbum "Screamadelica". Como se percebe, não faltam êxitos a estes senhores (e senhora) de Glasgow. Pena é que só tenham tocado onze.

