NOS Alive faz parceria com Nações Unidas

O NOS Alive fechou uma parceria com o Centro de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental, tornando-se o primeiro festival de música a comprometer-se com o projeto que tem alguns dos objetivos erradicar a pobreza, promover a igualdade de género e cidades sustentáveis.

A "Agenda 2030" foi aprovada e ratificada há dois anos por todos os 193 Estados-membros da ONU e estabelece um compromisso, com 17 Objetivos a atingir até 2030, com base em cinco pilares (5P's), paz, pessoas, parcerias, prosperidade e planeta.

Erradicar a pobreza, promover a igualdade de género, a ação climática, criar comunidades e cidades sustentáveis são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com com os quais o Festival português "se compromete a abraçar e a trabalhar para que sejam cada vez mais uma realidade", "consciente da urgência da sua implementação".

"Consciente da urgência da implementação" destes objetivos, o festival de Algés quer contribuir para a causa ao continuar a ser, cada vez mais, um evento sustentável e a "ajudar a Organização das Nações Unidas a dar visibilidade a esta Agenda que nos deve envolver a todos".

O NOS Alive regressa ao Passeio Maritimo de Alges nos dias 12, 13 e 14 de julho. Das bandas já anunciadas para a edição deste ano destacam-se os Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The National, Snow Patrol, The Kooks, Nine Inch Nails, entre outras.

Os bilhetes diários para o dia 12 e 13 encontram-se à venda por 65 euros. Há também um passe disponível para os dois dias (12 e 13) à venda por 124 euros. Os passes para os três dias, assim como os bilhetes para o dia 14 já se encontram esgotados.