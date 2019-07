NOS Alive recheado de nomes fortes no último dia

Delfim Machado Hoje às 14:36 Facebook

The Smashing Pumpkins, Thom Yorke, The Chemical Brothers, Bon Iver ou Idles são alguns dos nomes que sobem aos dois principais palcos do NOS Alive, este sábado. Esperam-se muitos concertos de qualidade acima da média.

Aquele que é provavelmente o melhor dia do cartaz do NOS Alive promete ser longo. E bom. Os cabeças de cartaz The Smashing Pumpkins continuam a celebrar o lançamento do álbum "Shiny and Oh So Bright Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun". O conjunto de Chicago liderado por Billy Corgan lançou no ano passado o primeiro disco em 18 anos e promete juntá-lo aos êxitos de outrora, como "Tonight, Tonight", "1979" ou "Bullet with Butterfly Wings", a fazer lembrar a música que se produzia na entrada no segundo milénio.

Mais ou menos ao mesmo tempo de Smashing Pumpkins (e essa é a mais ingrata das indecisões deste cartaz), atua, no palco Sagres, Thom Yorke. O vocalista de Radiohead leva uma autêntica obra-prima ao passeio marítimo de Algés. "Anima" é uma fusão perfeita entre as batidas eletrónicas e a voz, onde nos sentimos pela primeira vez completos sem que a banda esteja lá. É negro mas ansioso, numa evolução da melancolia de Yorke que cresce neste terceiro álbum de originais, a solo, do britânico.

O encerramento do palco principal está reservado para os The Chemical Brothers. Eles também têm álbum novo, o "No Geography", que marca o regresso do duo britânico à música que se dança e entretém durante a madrugada toda. Prometem ser uma autêntica rave com êxitos como "Hey Boy, Hey Girl", "Got to Keep On", "Galvanize", "Do it Again" ou "Out of Control".

Ainda no palco principal, hoje dá-se o regresso de Bon Inver a solo nacional. A banda liderada por Justin Vernon vem a Portugal pela quinta vez, a última das quais em 2017, onde deram um grande concerto no NOS Primavera Sound, no Porto. Sem novo álbum, devem apresentar os êxitos dos três anteriores, com especial destaque para "22, A Million", o último, lançado em 2016.

No palco Sagres há ainda o reviver do Punk em estado puro, com Idles, que se espera que protagonizem um concerto energético, focado no álbum "Joy as an Act of Resistance", o segundo de estúdio, lançado no ano passado.

Destaque final para os concertos de Tom Walker, dos ícones espanhóis Vetusta Morla, do duo francês The Blaze e do compositor irlandês Gavin James. Confira o cartaz completo do dia de hoje:

Palco NOS

THE CHEMICAL BROTHERS - 01h30

THE SMASHING PUMPKINS - 23h30

BON IVER - 21h20

TOM WALKER - 19h50

VETUSTA MORLA - 18h25

THE GIFT - 17h00

Palco Sagres

THE BLAZE - 02h30

THOM YORKE - 00h00

MARINA - 22h15

IDLES - 20h30

GAVIN JAMES - 19h00

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER - 17h45

BELUGA - 17h00

Palco NOS Clubbing

TRIKK - 02h40

GEORGE FITZGERALD (LIVE) - 00h30

BOB MOSES (club SET) - 22h50

TOURIST - 20h10

GOLDEN FEATURES - 18h50

NOVA MATERIA - 17h40

SOHO SOHO - 17h00

Palco EDP Fado Café

VARIAÇÕES - 00h30

FÁBIA REBORDÃO - 22h50

FÁBIA REBORDÃO - 20h40

MÁRCIA - 19h10

MÁRCIA - 17h30

Coreto Portugal The Summer (curadoria Portugal, The Man)

CHILÈ - 23h15

NELSØNN - 21h40

MARIA RUI - 20h00

GUGA BRUNO - 18h35

BRADY O'KEEFE - 17h25



Palco Comédia

ENA PÁ 2000 - 01h00

NILTON - 22h40

HUGO SOUSA - 20h40

CARLOS VIDAL - 19h20

CATARINA MATOS - 17h55

RICARDO CARDOSO - 17h25

Pórtico

BUNNY O"WILLIAMS - 20h00

XPTO - 18h45

XPTO - 17h30

ROAD 31 - 16h15

ROAD 31 - 15h00

