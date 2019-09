Nova digressão de "Revenge of the 90s" arranca no Porto

Hoje às 15:05, atualizado às 15:19 Facebook

A festa "Revenge of the 90s" vai voltar a percorrer Portugal. A data da primeira festa já está marcada: dia 31 de outubro, no Porto, em local a anunciar. Segundo a organização, o início da nova tour quer-se "ainda maior" e com a "mesma diversão de sempre".

A nova viagem vai arrancar com algumas novidades. Um dos grandes destaques dos novos espetáculos é o regresso de duas das principais bandas infantis dos anos 90 em Portugal, os Onda Choc e os Ministars. Outra das novidades é a transformação da banda residente. Os SantaManel, que já foram Power Rangers, Tartarugas Ninja ou guerreiros do Dragon Ball, vão agora encarnar personagens do filme de animação "Toy Story", como o Buzz Lightyear ou Woody.

Novidade também é ainda a estreia de Olavo Bilac nos palcos da festa que celebra os anos 90. Ágata, Batatinha e Companhia, Iran Costa, Melão (Excesso), Non Stop, Nuno Barroso e Toy serão mais alguns dos nomes presentes na segunda tour "Revenge of the 90s". No cartaz ainda há espaço para atuações de dez artistas internacionais "cujos nomes" são anunciados brevemente, informa a organização em comunicado.

Até ao final do ano, "Revenge of the 90s" ainda vai passar por Viseu, Coimbra, Leiria, Beja, Aveiro, Madeira e terminará em Lisboa, com a habitual festa de passagem de ano, "Revengeillon Noventeiro". Os bilhetes vão estar à venda a partir de 30 de setembro no site oficial do evento ou através do relações públicas do evento.

Em 2020, a festa vai continuar a invadir várias cidades do país como Braga, Évora, Faro, Funchal, Guimarães, Santarém, São Miguel, Setúbal, Torres Vedras e Viseu.