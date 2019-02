JN Hoje às 17:14 Facebook

O Ateneu Comercial do Porto vai ser palco, este sábado, de um novo livro de poesia de Manuel Paulo, com apresentação a cargo do bispo emérito do Porto, António Taipa.

A sessão de lançamento de "Porque hoje é sábado" está marcada para as 16 horas. É o sexto livro de poesia de Manuel Paulo e traduz uma reflexão intimista, com poemas que o autor vem publicando no seu blogue www.manuelpaulo.com desde 2011.

Apesar de se considerar um poeta desde os 15, foi só aos 65 que Manuel Paulo publicou o seu primeiro livro, "Ponto Final". Na obra que hoje lança no Ateneu, "Porque hoje é sábado", desafia os leitores "a parar para pensar. A ousar um mergulho ao seu interior, na busca do que é essencial".