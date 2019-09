Novo modelo da Feira do Livro do Porto veio para ficar

Sérgio Almeida Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Só passaram seis anos desde o final do protocolo com a Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros (APEL), mas o modelo atual da Feira do Livro do Porto parece ter-se consolidado de vez para o público e, sobretudo, para os participantes.

O entusiasmo é mais notório entre as pequenas editoras, livrarias e alfarrabistas, os quais, ao contrário do que acontecia no modelo da APEL, sentem ter argumentos financeiros para marcar presença no certame que se realiza até 22 de setembro nos Jardins do Palácio de Cristal.

Os números exemplificam essa nova realidade na perfeição: se, até 2012, o aluguer de um stand ultrapassava os três mil euros, agora por 600 euros exatos é possível fazer a inscrição.