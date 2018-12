Hoje às 10:53 Facebook

O jovem Nuno Alves atua ao vivo na redação do JN, esta sexta-feira, a partir das 15.30 horas. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Nuno Alves, um jovem de 27 anos de Paços de Ferreira, começou a aprender música depois de receber uma guitarra no seu 18.º aniversário.

Lançou este ano o seu primeiro disco, "dois lados de uma caixa de cartão", que se distingue pela simplicidade e pela "enorme vontade do autor em querer crescer no mundo da música".

O disco reúne 13 temas originais e "Amor Arte" foi o primeiro single apresentado.

Com vontade de subir aos grandes palcos da música, o atleta federado do Clube Aquático Pacense canta sobre a família, aventuras e amores.

"Maria" foi o primeiro tema escrito para o álbum, em homenagem à mãe.

O trabalho a solo surge depois de ter apostado em aulas de guitarra e de canto, de ter integrado um projeto musical com vários colegas de escola - com a criação da banda centoecinco - e de ter atuado em diversos saraus, festas de aniversário e bares com concertos.

Influenciado pelos ritmos da música pop, o jovem artista sonha no futuro viver da música.