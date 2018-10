Nuno Cardoso: "É uma grande honra ir dirigir o Teatro Nacional São João"

Miguel Conde Coutinho e Catarina Ferreira Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

O encenador e ator Nuno Cardoso, 48 anos, vai ser o sucessor de Nuno Carinhas na direção artística do Teatro Nacional de São João, no Porto.

Ao JN, Nuno Cardoso declarou-se "surpreendido e feliz" com o convite. O Teatro Nacional de São João (TNSJ) "foi a casa onde cresci artisticamente", disse ainda o encenador. "É uma grande honra", acrescentou.

Nuno Cardoso dirigiu o Carlos Alberto de 1998 a 2003, mantendo a função, até 2007, quando o teatro passa a pertencer à estrutura do TNSJ. Vai assumir o cargo em janeiro de 2019.

A subsitituição de Nuno Carinhas, que dirige o TNSJ há cerca de dez anos, já era esperada. Carinhas mantém-se em funções até ao final do ano.

Encenador e ator, Nuno Cardoso nasceu em Canas de Senhorim em 1970. Iniciou o seu percurso teatral no início da década de 1990, integrando o CITAC - Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra.

Com "Demónios", de Lars Norén, venceu em 2016 o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Espetáculo do Ano.

Paralelamente, desenvolve projetos teatrais de cariz comunitário ou envolvendo não profissionais: por exemplo PRJ. X. Oresteia, realizado no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira (2001), R2 (a partir de Ricardo II), interpretado por jovens do Bairro da Cova da Moura (2007) ou Porto S. Bento, com moradores do Centro Histórico do Porto (2012).

Até começar as novas funções, o ator e encenador vai continuar a trabalhar nos seus projetos: A partir de 2 de novembro, Cardoso encena "Bella Figura", de Yasmina Reza, no Teatro Carlos Alberto.

Ministério agradece a Nuno Carinhas

Em comunicado, o Ministério da Cultura agradeceu a Nuno Carinhas "a forma exemplar como desempenhou as suas funções, o seu enorme sentido de missão, dedicação e empenho ao longo de quase dez anos na direção artística do TNSJ."

"Sob a sua direção", continua a nota enviada às redações, "o TNSJ dedicou ainda uma especial atenção ao tecido teatral da cidade do Porto e do país, através do desenvolvimento de uma política de co-produção com outras estruturas e companhias".

Ligado, desde 1996, ao TNSJ como encenador, cenógrafo e figurinista, é hoje "um dos criadores cénicos de referência no panorama nacional", afirma a tutela.