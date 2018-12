Nuno Carinhas: "Os teatros nacionais são jóias da coroa e não elegem ninguém"

Catarina Ferreira Hoje às 21:12 Facebook

No fim do ano, Nuno Carinhas despede-se, "sem mágoa nem pena", do Teatro Nacional de São João (TNSJ) depois de uma década na direção artística.

Um dia depois de ter recebido a Medalha Mérito de Ouro da cidade pelas mãos do autarca Rui Moreira e na presença da ministra Graça Fonseca, o encenador de Lisboa, que é também pintor, cenógrafo e figurinista, conversou com o JN sobre o legado que deixa no Teatro e no Porto.

"Não fiz trabalho de corte", afirma Nuno Carinhas, mas acredita que a sua marca vai ficar. "Conferi esperança ao desalento da classe", diz, lembrando os longos anos de austeridade impostos pela troika. A diversidade de linguagens teatrais que encenou foi consensual entre o público e a crítica. A mais recente é "Uma noite no futuro", que estreou anteontem. Aos 64 anos, está disponível para "viver o desconhecido".

O que significa ter recebido anteontem a medalha de ouro da cidade?

Foi um reconhecimento de dez anos de trabalho de serviço público. Sempre disse que o TNSJ é nacional, da cidade e da Europa. Essa visão esteve sempre lá desde o início. É importante que o reconhecimento tenha vindo da Câmara, que tem a perceção do trabalho, mais do que da tutela, que está longe. É também um reconhecimento à instituição.

Passou por cinco ministros da Cultura, dois secretários de Estado e dois presidentes da Câmara. Houve relações difíceis?

O que se passa nos gabinetes fica nos gabinetes. Houve uma relação cordial, de outra forma não teria sido reconduzido. Mas a Câmara de Moreira estimulou o aparecimento de eventos como o Dias da Dança e o Fórum do Futuro e um entendimento que antigamente não existia. Com esta equipa sempre houve uma boa dinâmica.

E com o Dona Maria II?

Os teatros nacionais nunca devem estar de costas voltadas. O mesmo com a Companhia Nacional de Bailado e o São Carlos.

Num exercício de autoanálise, qual é o legado que acha que deixa?

Ficam os espetáculos que fiz e um gosto próprio. Nunca sabemos a influência que temos no público e nos colegas de profissão. Penso que conferi alguma esperança ao desalento da classe, não só do Porto, como no país. Começámos com as coproduções, fomos os primeiros a ter esse comportamento. A marca há de ficar.

Também na equipa?

Foi com muita humildade que aceitei este desafio. A equipa estava formada e tentei que todos tivessem uma palavra a dizer. Era uma escola de empenho que tinha um modelo e um mentor: Ricardo Pais. Era muito importante não destruir. E foi uma luta nos tempos de crise.

Houve momentos em que esteve iminente?

Eu e a Francisca Carneiro (ex-presidente do Conselho de Administração) tentámos sempre, junto da tutela, defender os trabalhadores. Eram indispensáveis. Demoraram muito tempo a formar, é um trabalho diário e continuado de um teatro. Os teatros nacionais têm obrigação de ser exemplares nessa fabricação.

Os orçamentos foram limitativos?

A preocupação era não despedir ninguém. Houve oscilações de programação, mas tudo fizemos para que não se sentisse. Depois, era fundamental não perder as escolas. Os pais não tinham dinheiro, as juntas não tinham transporte e as escolas não tinham meios. As coisas voltaram à normalidade depois da troika e houve uma vontade de reunião maior. Um gesto de cidadania muito interessante. O teatro é um microrganismo composto por todas as faixas etárias. Depois houve estratégias em relação aos descontos, uma vontade de manter o que agora se chama "Centro Educativo".

Lamenta não ter tido um elenco residente?

Não tenho pena nenhuma. Pode-se ter perdido alguma coisa, mas há que reconhecer que há um núcleo de atores sempre nas minhas produções. Há que prevenir as deceções. Tudo é um jogo de possibilidades, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Há que fazer escolhas criteriosas.

Essas escolhas são caprichosas ou convenientes?

Não sou de convidar atores convenientes que tragam bilheteira. Não é isso que preside a minha escolha.

Porque duvidou quando António Pinto Ribeiro o convidou?

Nunca tinha estado nessa circunstância. O legado de Ricardo Pais era importante e tínhamos muitas sintonias. Mas qualquer pessoa que seja exigente consigo própria duvida. Também porque não sou uma criatura histriónica e convivencial e criava-me dúvidas fazer um trabalho de corte. Acabou por ser uma marca, as pessoas perceberam que não sou um arrogante, nem sou um bicho do mato. Havia essa dúvida de conviver com muita gente. E também mudar de cidade.

Mas gostou da mudança?

Foi uma boa mudança, aconteceu depois de dobrar os 50 anos. Não tinha muitas expectativas, já tinha vivido o suficiente.

E o trabalho de corte?

Não fiz trabalho de corte.

Um diretor deve ser escolhido por convite ou concurso público?

Um cargo de diretor artístico de um Teatro Nacional deve ser sempre por convite porque é um cargo de confiança política. Os teatros nacionais são joias da coroa e não elegem ninguém.