Nuno Carinhas regressa ao poder com Mora Ramos

"O poder vicia". Que o diga o encenador Nuno Carinhas, que embarca, com Fernando Mora Ramos, numa nova missão sobre a temática. "O resto devem conhecer do cinema", texto de Martin Crimp baseado nas "Fenícias", de Eurípides, estreia esta quarta-feira, Dia Mundial do Teatro, no Porto, no Teatro Nacional S. João.

A produção marca o reencontro da dupla de encenadores, depois de em 2015 terem colaborado na produção "O fim das possibilidades", de Jean-Pierre Sarrazac.

"O Estado não é uma barra de chocolate, parte-o em dois e tens uma guerra civil", uma provocação de Etéocles contra o seu irmão Polinices. Aqui está resumido todo o conflito - quem deve governar Tebas? A questão prolonga-se por uma camada superficial da peça, mas também na realidade (Tebas é o território onde atualmente se situa a Síria, Líbano, Palestina e Israel). Tebas continua ingovernável.