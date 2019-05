O amor ao palco nunca se perde

Hoje às 18:27 Facebook

Tânia Carvalho montou um projeto para três interpretes consagradas, que estavam afastadas dos palcos há alguns anos e que querem mostrar que o "desgaste rápido é conceção antiga". Espetáculo "Muiças" é um dos destaques desta sexta-feira do Festival Dias da Dança.

Amélia Bentes, Paula Moreno e Carla Ribeiro eram, nos anos 90, um trio altamente disputado pelas companhias de dança portuguesas, tendo sido parte integrante de companhias como Olga Roriz, Clara Andermatt ou Paulo Ribeiro, entre outras. Nos últimos anos, têm entregue os seus corpos dançantes à pesquisa e ao ensino. Mas quiseram reverter a situação e voltar a sentir a adrenalina do intérprete. As três formaram a companhia AZA, para bailarinos com mais de 45 anos.

"Um professor não deixa de ser um artista, e dar só aulas, não satisfaz a necessidade de voltar a sentir novos desafios e de se sentir vivo", comenta Paula Moreno ao JN, sobre a necessidade de regressar ao palco. Para satisfazer esta vontade tripartida, decidiram chamar uma coreógrafa externa, Tânia Carvalho, que montou o projeto "Muiças".

Amélia Bentes e Paula Moreno são coreógrafas, mas preferiram, nesta primeira fase, receber um estímulo externo ao grupo. "Era importante haver uma troca com generosidade, de ouvir e responder, todas somos intérpretes muito experientes, por isso sabemos respeitar a linguagem, de uma pessoa de outra geração e com uma linguagem diferente da nossa", explica Amélia Bentes. Carla Ribeiro mantém-se fora da equação: "Nunca tive nenhuma pretensão de ser coreógrafa, gosto muito de ser intérprete"

"É importante o corpo envelhecer jovem".Amélia Bentes cita o provérbio chinês para explicar que apesar dos seus corpos não dançarem como quando tinham 20 anos, ainda têm muito para dar ao público. Paula Moreno explicou que aí reside parte da curiosidade. Qual será a resposta do público à companhia AZA? Resultados para conferir na estreia, esta sexta-feira, às 22 horas, no auditório municipal de Gaia.