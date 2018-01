O amor e a amizade são o coração e alma do novo disco de José Cid

Hoje às 11:11 Facebook

José Cid regressa aos discos com "Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid". São 16 canções reunidas no novo álbum do cantautor português, que têm o amor e amizade como linha condutora.

Amigos como a poetisa Natália Correia ou o compositor Tozé Brito não só fazem parte da capa do álbum, como do coração do mesmo. No caso do compositor, a homenagem de José Cid é traduzida num dueto no tema "João Gilberto e Astor Piazzola".

Pelo álbum, apresentado esta sexta-feira, perpassa o amor platónico por Marilyn Monroe, em "O charme de Marilyn", a poesia interventiva de Gabriela Mistral em "Andorinhas da paz", e a homenagem aos Beatles, no tema "The Fab 4", quando passam 50 anos sobre o mais icónico álbum dos britânicos, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", cuja capa está bem refletida neste "Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid".

Vestido com um traje a lembrar o Infante D. Henrique, que do Porto lançou Portugal na aventura marítima, José Cid, Capitão Cid, aparece ao centro da capa do disco que reúne figuras das mais variadas áreas da vida portuguesa, entre amigos e familiares.