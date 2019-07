O barbeiro cantor que criou um triângulo amoroso

Rui Pedro Pereira Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre tesouradas e barbas aparadas, os protagonistas de "Variações" - Sérgio Praia que fez de António "Variações" Ribeiro, Victória Guerra que é "Ana Maria" e Filipe Duarte "Fernando Ataíde", o amor da vida do barbeiro cantor -, falaram ao JN de uma figura da vida artística que marcou os anos 80, pouco tempo depois do cinzentismo que ainda reinava com a Revolução do 25 de Abril.

"Pode ficar bonito dizer que é um papel de uma vida, mas acho que não é. Para mim todos são. Uns dão mais trabalho do que outros. Mas este é, sem dúvida, o papel em que tive mais condições para trabalhar e pesquisar". Quem o diz é Sérgio Praia, que aponta uma dificuldade particular: "Foi logo ao início, quando o realizador achou que tinha de cantar a banda sonora e eu entendia que não. O António tem um timbre muito específico e qualquer pessoa ia notar as diferenças! Por outro lado, no ensaio da voz, percebi que havia um lado ao vivo que ele devia ter".

Da desconfiança inicial, Sérgio virou cantor de mão cheia e há duas semanas atuou no Nos Alive. "Fomos celebrar com o público e houve sempre gente a cantar Variações".