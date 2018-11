O filme português independente que tem 29 prémios

Catarina Ferreira Ontem às 21:47 Facebook

"Uma vida sublime", de Luís Diogo, já arrecadou inúmeros galardões em todo o Mundo, mas tem dificuldades em entrar nas maiores salas portuguesas.

Quando perguntaram a Alfred Hitchcok quais as três coisas mais importantes para um filme ser bem-sucedido, respondeu: "O guião, o guião e o guião". Luís Diogo, professor de Educação Visual com uma bem-sucedida carreira no cinema, parece conhecer bem a máxima. Começou por escrever o argumento de "A bomba", de Leonel Vieira, bem como "Gelo", de Luís e Gonçalo Galvão Teles. Mas atrás da câmara, conseguiu reconhecimento internacional. "Uma vida sublime", a sua segunda longa-metragem, que estreou no Fantasporto, em fevereiro, já arrecadou 29 prémios.

A lista vem das geografias mais diversas, dos Estados Unidos da América, passando pela Índia ou S. Tomé e Príncipe. "Deve ser dos filmes mais premiados de sempre. Ao olhar para os prémios, percebemos que quase todos se baseiam na interpretação. A maioria dos filmes portugueses tem uma interpretação muito teatral e este é mais realista, o que se torna uma mais-valia. Isso e o facto de o argumento também ser muito diferente, porque não há nenhuma história nem nenhum filme que se lhe pareça", comenta, em autoanálise, ao JN. "Uma vida sublime" conta a história de Ivan, um médico que tem uma vida perfeita, mas que se incomoda por nem todos terem uma vida tão sublime quanto a sua, e que usa dois métodos extremos para que pessoas tristes voltem a ser felizes.

Valores distintos

Os prémios não têm todos o mesmo valor. Logo na estreia, Eric da Silva ganhou o prémio de melhor ator. "Nunca tinha acontecido um português ganhar este prémio no Fantasporto", conta Luís Diogo. "Os prémios que ganhámos no Indianópolis Film Festival, nos EUA, ou os quatro em Calzada de Clatrava - a terra de Almodóvar -, foram os mais especiais para mim", confessa. "Sempre que somos nomeados é uma surpresa, mas sabemos que temos tantas hipóteses como os outros".

Em Portugal, o filme vai estrear comercialmente a 24 de janeiro, quase um ano depois do Fantas, ainda que já o tenha feito na Rússia e na Bielorússia. "Está a ser muito difícil estrear no Porto", conta, "não há interesse pelos filmes autorais". O plano da equipa é estrear em poucas salas e depois nos cineteatros.

A próxima história já está encadeada e deverá ser filmada em 2020. Até à data, nenhuma das suas longas-metragens foi apoiada pelo Instituto Português de Cinema. "Um filme português de autor custa em média um milhão, este teve um orçamento que foi 5% desse valor". Para conseguir realizá-lo, Luís Diogo deu como entrada o dinheiro ganho na venda dos direitos universais de "Pecado fatal", a sua primeira longa-metragem a uma empresa norte-americana.