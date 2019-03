"O fracasso não tem importância nenhuma"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:53 Facebook

No regresso de Ricardo Pais à encenação, com "Oleanna", de David Mamet, texto que explora temas como o assédio sexual e a "rape culture" nos campi universitários, o JN conversou em cima do palco da Sala Estúdio Latino, rodeado pela cenografia de Filipe Cortez, com o antigo diretor do Teatro Nacional São João (TNSJ) - que quis perceber se conseguia montar um espetáculo em qualquer lado e independentemente dos meios.

Disse que precisou de uma longa pausa para resolver dúvidas. Que dúvidas são essas nesta fase da vida e da carreira?

São dúvidas que nunca se resolvem bem. Como é que a gente se adapta aos vários "modus vivendi" ou "sobrevivendi" da profissão teatral. Se vale a pena continuar a fazer quando se lutou tantos anos por mais meios e por um acesso a remunerações decentes, e depois vê-se andar tudo para trás porque falta dinheiro e porque as instituições, que têm um papel determinante no apoio e no diálogo com os artistas, já não podem fazer esse trabalho como faziam - isto é, quando a sua capacidade de produção não é reprodutiva. Não sei se vale muito a pena um tipo estar a ocupar o lugar dos mais novos.

E porquê a Sala Latino neste regresso?

Não havia mais sala nenhuma, foi tudo muito rápido. Preparámos o espetáculo em seis semanas, e decidi pouco tempo antes de começarem os ensaios. Andei à procura de salas e lembrei-me desta de que não ouvia falar há bastante tempo, desde que vi aqui os Palmilha Dentada. Receberam-me com gentileza e condições ótimas.

Fazia sentido que o texto de Mamet fosse montado num quase teatro de bolso?

Sem dúvida. Até pus a hipótese de o fazer num lugar mais pequeno, porque é uma peça intimista e muito "off". Quando estreou em Nova Iorque, esteve no Orpheum [Teatro off-Broadway]. É uma peça de artesanato teatral, que vive praticamente só do trabalho dos atores. E esse era um dos meus desafios: será que eu, independentemente dos meios, consigo sempre fazer os espetáculos em qualquer lugar? As récitas vão ser praticamente 14 ensaios gerais, porque estamos a experimentar muita coisa, até pela natureza do texto.

O que o atraiu neste texto?

Gosto muito de textos com pouca gente.

Mas habituou-nos a espetáculos com muita gente...

Sim, raramente fiz com pouca, de facto. Mas o que me atraiu, quando vi a peça feita pelo João Lourenço, há 20 anos, foi não a ter percebido muito bem, não porque não estivesse bem feita, mas porque não entendia qual o mecanismo motor: se era o enredo, a ação... É uma peça que se passa muito no falar, e no estilo do falar, o chamado "mametismo" - é uma espécie de "beat break" que é posto como forma de metaforizar ou explicitar o desencontro entre os monólogos, que supostamente são diálogos. O que faz os textos dele serem tão incontornáveis? Aqui pode dizer-se que são os temas. O assédio sexual está o mais na moda possível.

Mas não foi isso que lhe interessou em Oleanna.

Muito pelo contrário. Até pensei: vai parecer que estou a fazer a peça porque ela é muito oportuna. Embora ache que todas as peças que são boas são oportunas. E às vezes acontece haver um facto histórico que as torna ainda mais oportunas, como houve, aliás, durante a escrita da peça, em 1992, que coincidiu com o primeiro grande julgamento por assédio sexual, que envolveu juízes do supremo tribunal norte-americano.

E agora volta a ter uma atualidade premente.

Pelo menos as pessoas estão mais familiarizadas com a intriga. Vivemos num mundo em que qualquer homem ou mulher abre a boca, diz que aconteceu qualquer coisa e vitima o outro na praça pública. E agora fá-lo pelas redes sociais, que na altura em que o Mamet escreveu a peça nem sequer existiam.

No texto de apresentação, fala da "inexorável inutilidade do teatro". Que significa isto para si?

Acabamos sempre por descobrir que a vida nos ensina mais do que o teatro. Há uma espécie de futilidade na análise da vida através do teatro - o que não há é o contrário. O que acho inútil no teatro é o desejo de fulgor, que não é preciso. Eu próprio vivi obcecado com ele durante muito tempo. Ou então o medo do fracasso, que não tem importância nenhuma.

Diz também que este texto nos deixa do "lado errado de tudo".

Isso foi a frase publicitária para o filme que o Mamet fez com o texto, em 1994. É uma peça onde é dificílimo tomar partido. E é de facto um duelo violentíssimo. De alguma forma, parece também uma metáfora do que nos acontece no teatro: o que quer que escolhamos, acabamos sempre por descobrir que não foi a melhor opção.v

"Gostaria mais de encenar música"

Acompanhou sempre os espetáculos do TNSJ?

Sim, mas deixei de ser tão assíduo, como tinha de ser quando era diretor. Aliás, há coisas lamentáveis: perdi o "Otelo" do Nuno Carinhas. Uma estupidez minha, tenho imensa pena de não ter visto. Mas vou acompanhando ou então pergunto a quem lá está. Não sou de todo indiferente ao destino do Nacional.

O que espera de Nuno Cardoso como novo diretor?

É uma sucessão perfeitamente lógica. Ele já foi diretor do TeCa e encenou no TNSJ, ainda com a Visões Úteis, a sua primeira grande montagem, o "Porto monocromático", em 1997. Tem experiência e um olho fantástico para a programação. É um sobrevivente do teatro, como conheço poucos.

Escreveu sobre os "espetáculos kleenex com que se atulharam os palcos".

Nunca houve tantos espetáculos como agora, tanto em Lisboa como no Porto. O que não é assim tão positivo porque não podemos estar em todas. Faz-me muita impressão, porque todo o trabalho das artes cénicas deve ser no sentido da fortificação. A arte é o objetivo essencial da cultura, é o que nos eleva culturalmente de patamar, e é também a mais difícil de interpretar. Portanto, é o melhor exercício que a cultura pode fazer.

Como é que se captam públicos para tão poucas récitas?

A manutenção e captação de público é um dever dos espaços institucionais. As carreiras são tão curtas e os espetáculos vão e vêm tão rapidamente que os públicos acabam por ser sempre os mesmos - além da questão da falta de tempo que as pessoas têm para preparar bem o seu trabalho, especialmente os mais novos, com menos experiência. Se me dissessem há 20 anos que tinha seis semanas para fazer uma hora e meia de texto com dois atores, teria de pensar duas vezes. E se fizesse só 14 récitas também ficaria triste. O teatro faz-se da prática, de repetir muitas noites o espetáculo.

Voltará a fazer uma paragem para mergulhar em novas dúvidas?

Gostaria mais de encenar música do que teatro. Interessa-me muito mais o que se traduz para o espaço a partir da música do que fazer repertório de texto.