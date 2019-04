O grupo novo de Rui Reininho

Sérgio Almeida Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Ser chamado de "senhor presidente" é a menor das mudanças que Rui Reininho tem enfrentado desde que, a 27 de julho de 2018, assumiu a liderança da Banda Filarmónica Matosinhos-Leça. As mais significativas têm sobretudo a ver com as questões burocráticas, habitualmente distantes para um músico de rock, mas que passaram a ocupar um lugar central na sua vida.

"Agora vivo numa reunião de condóminos permanente", graceja, aludindo "às infindáveis horas" que tem passado nos gabinetes da Câmara ou em reuniões da Segurança Social para tratar de assuntos relacionados com o dia a dia da instituição. "Até para pedir uma licença de ruído são necessárias muitas horas", diz, já mais familiarizado com a quantidade de solicitações e exigências associadas ao cargo que ocupa.

Quando, há pouco mais de meio ano, foi desafiado a travar o declínio de uma instituição com 132 anos de história, hesitou em aceitar. Os amigos mais próximos aconselharam-no a desistir, porque "o mundo das filarmónicas é muito complicado". Estava em período de reflexão quando, numa visita aos Açores, assistiu a um desfile de bandas filarmónicas e resolveu aceitar o repto. "Os meus colegas do GNR chamaram-me maluco quando lhes disse que ia aceitar", recorda.