Ana Vitória 07 Maio 2018 às 15:35 Facebook

Twitter

O livro "O Diário do homem mau", de Leonor Paiva Watson, foi lançado este mês pela Draft to Digital e pela Createspace e está agora à venda em várias plataformas, como a Amazon e a Barnes and Noble, em formato digital e em papel.

É um livro sobre as reflexões e as memórias de um homem. Muitas memórias, uma sobre estorninhos, outra sobre fardos de palha, outra sobre formigas, muitas observações sobre o quotidiano (perpassam os anos da crise) e uma personagem com o estranho nome de Peceguina.



Chama-se "O Diário do Homem Mau" e é a primeira obra de ficção da jornalista Leonor Paiva Watson. Começou por ser um projeto online, num blogue de nome "O silêncio de Deus", que era um espaço de desabafo, uma folha em aberto para uma escrita mais criativa sem o espartilho da objetividade jornalística. As aventuras deste homem mau é agora um livro, disponível em várias plataformas, em edição digital e pape.

Mas afinal quem é este "homem mau", que escreve poemas, lê o filósofo grego Epicteto, cita os grande clássicos da literatura e diz estar convencido de que "uma parte dos erros que o Homem comete vêm do desespero"?

"O homem mau somos todos nós", responde a escriba que, por acaso, também é jornalista JN. "'O Diário do Homem mau' foi escrito como forma de exorcizar as minhas próprias observações do Mundo. Resultou de muitas noites de insónia".

Mas desengane-se quem leva o título da obra muito à letra. Este homem mau não é assim tão mau. "Vivemos num mundo de aparências. E assim também é ele. No fundo, o Homem mau somos todos nós. Cada entrada deste diário não é sobre a intimidade de um homem mas antes sobre os sentimentos e reflexões desse homem em relação à vida e ao mundo que o rodeia. Aliás há uma dialética constante entre o eu e o Mundo", explica a autora.

O livro pode ser adquirido em formato digital, por 3.99 dólares (2 euros) ou por 14. 99 dólares (12 euros) em formato papel.