O improvável triunfo dos Melech Mechaya

Lisboa e Porto são as próximas etapas da digressão dos Melech Mechaya. Em plena promoção do novo disco, "Aurora", o quinteto começou por ser uma brincadeira de amigos que apreciava música judaica, mas depressa se converteu num projeto mais sério. "Sentimo-nos uns privilegiados", diz o clarinetista da banda.

Já lá vai o tempo em que os Melech Mechaya eram um OVNI no meio artístico nacional. Afinal, vermos cinco jovens instrumentistas a tocar músicas tradicionais judaicas (klezmer) sem outros propósitos que não os da pura celebração, indiferentes aos significados políticos e religiosos, era, no mínimo, algo bizarro.

Onze anos passaram e o que começou por ser uma brincadeira de amigos fascinados pelos ritmos trepidantes e altamente propensos ao contágio da música klezmer ganhou foros de seriedade que surpreendeu os próprios membros.

"Sentimo-nos uns privilegiados por fazermos o que gostamos. Quando tudo começou, não fazíamos planos a longo prazo. Queríamos simplesmente divertirmo-nos", reforça o clarinetista Miguel Veríssimo.

Na última década, os Melech Mechaya têm feito jus ao título de "reis da alegria", a tradução para português da expressão iídiche, cruzando o país com as suas toadas efusivas, Mas não só. Além de ter percorrido boa parte do continente europeu, a banda já atuou por mais do que uma vez no Brasil ou em Cabo Verde.

"A internacionalização da nossa banda é uma necessidade. Sabemos que é difícil a um projeto como o nosso chegar a um patamar "mainstream" em Portugal", sustenta Miguel Veríssimo, convicto de que o som característico do grupo "transcende fronteiras facilmente".

O quarto e mais recente disco, "Aurora", é a expressão fiel do crescimento que os Melech Mechaya têm tido nos últimos anos. Com colaboradores como Filipe Melo ou Noiserv, é definido pelos próprios como o melhor disco que gravaram. O clarinetista do projeto vai ainda mais longe, afirmando que "não acreditava se me dissessem há dez anos que seríamos capazes de gravar um disco como este".

Nesta quarta à noite, em Lisboa (Teatro Tivoli), e na sexta, no Porto (na já esgotada Casa da Música), o quinteto promete tocar o novo disco na íntegra, sem esquecer outros temas que têm ajudado à consolidação do projeto. "São concertos especiais que queremos partilhar com o público que nos tem acompanhado ao longo dos anos", diz Veríssimo.