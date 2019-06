O melhor da eletrónica de regresso a Matosinhos

Márcia Fernandes Hoje às 16:13, atualizado às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um fim de semana em que não se dorme. Alguns dos maiores DJ da atualidade. Um recinto cheio. E a maior edição de sempre. A praia do Aterro Norte, em Leça da Palmeira, Matosinhos, transforma-se, hoje e amanhã, na maior pista de dança nacional, com 24 horas de música sem parar.

As expectativas estão, por isso, elevadas para a Galp Beach Party 2019. Timmy Trumpet regressa como cabeça de cartaz de hoje. O músico, que protagonizou um dos melhores momentos do ano passado, foi o intérprete mais pedido pelo público. O seu single "Freaks", com a participação do rapper Savage, garantiu-lhe um dos primeiros grandes sucessos, em 2014, já com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube.

Hoje também, a dupla holandesa Lucas & Steve, formada pelos DJ e produtores Lucas de Wert e Steven Jansen, protagonizarão também outro dos "shows" mais esperados. Lucas & Steve lançaram em 2019 o mais recente single, "Say Something", e têm-se destacado com atuações em grandes palcos de todo o Mundo, incluindo o do festival Tomorrowland (que vai ter uma versão no Porto, a 27 de julho).

Outro regresso esperado são os israelitas Vini Vici. Estiveram cá em 2018 e voltam para mostrar "Gaia", o seu single mais recente, lançado pela Spinnin"Records, em colaboração com Blastoyz e Jean Marie.

O grande destaque de amanhã é Marshmello. Um dos mais bem-sucedidos DJ e produtores do Mundo está em trajetória ascendente desde 2015, com faixas como "SuMmeR," "FiNd Me," e "BlocKs". O reputado artista da eletrónica é o nome mais caro que a organização já trouxe ao evento e protagonizou uma das atuações mais marcantes do Meo Sudoeste do ano passado.

Quintino, Vini Vici Da Tweekaz, Lucas & Steve, Karetus, Carlos Manaça, Miss Sheila, Kevu, Vendark, Mandragora, Maurice West, Sigma e Cat Dealers, são outros dos artistas que compõem o cartaz deste ano.

É a 12.ª edição do festival, a primeira em associação com a Galp, que está sobretudo virado para o público-alvo do costume: os jovens amantes de música de dança e eletrónica.

Mais capacidade de Wi-Fi, cacifos e transportes

Na edição deste ano, a zona de alimentação foi reforçada, assim como a capacidade de Wi-Fi e do número de cacifos gratuitos. Em termos de transportes, existe uma ação de partilha de carros disponíveis no recinto, através de uma app. Há também descontos no comboio com destino ao Porto. A linha 104 Cordoaria-Vilar do Senhor terá carreiras entre as 14h e as 07h. Irá existir ainda o vaivém entre o metro de Senhor de Matosinhos e o festival, das 14h às 22h e das 3h às 7h.