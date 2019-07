O NOS Alive já começou e há muito para ver no primeiro dia

Delfim Machado Hoje às 15:50 Facebook

Foi com a música dos Nassurra que as portas do NOS Alive abriram, esta quinta-feira, para três dias e três noites com muitos concertos e 124 artistas onde há muito para ver, com The Cure a fechar o palco principal do primeiro dia.

Já começou o maior festival de verão, este ano, em Portugal. Os primeiros festivaleiros entraram no recinto do passeio marítimo de Algés, em Oeiras, pelas 15 horas, ao som dos Nassurra, de Sintra.

O primeiro dia NOS Alive tem cerca de 40 atuações divididas por sete palcos, mas é em dois deles que se vão concentrar os principais momentos. The Cure, a fechar o palco NOS, é o grande nome do primeiro dia.

Os britânicos liderados por Robert Smith prometem mais um concerto memorável onde o mote é o álbum "Disintegration", lançado há 20 anos, mas onde não vão faltar êxitos como "Boys Don't Cry" ou "Friday I"m in Love". Esperam-se, ainda, temas do novo álbum, a lançar este ano e ainda sem nome. A acontecer, será o primeiro disco de originais desde "4:13 Dream", de 2008.

Num estilo diferente, o palco Sagres recebe uma espécie de princesa do R&B moderno, de nome Jorja Smith, que tem rompido as barreiras da progressão de um artista. É um nome debaixo de olho e, certamente, motivo para a venda de muitos bilhetes diários do NOS Alive. Ela tem apenas um álbum, "Lost & Found", do ano passado, mas os seus temas já foram elogiados por nomes sérios como Drake ou Kendrick Lamar.

A não perder é também o regresso dos Ornatos Violeta para a celebração dos 20 anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos", onde constam faixas memoráveis da música portuguesa, como "Chaga", "Capitão Romance" ou "Dia Mau".

As últimas referências vão para o indie rock do novo álbum de Sharon Van Etten, para os emblemáticos Weezer com rock típico dos anos 90, para o belíssimo e explosivo pós-rock de Mogwai, para o Pop transfronteiriço da sueca Robyn e para a eletrónica vibrante dos londrinos Hot Chip.