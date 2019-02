"O Pão" de Manoel de Oliveira selecionado para festival francês

Hoje às 18:08 Facebook

A versão longa de "O Pão", de Manoel de Oliveira, recentemente restaurada pela Cinemateca Portuguesa, foi selecionada para a edição deste ano do festival Toute La Memoire du Monde, da Cinemateca Francesa, que decorre entre os dias 13 e 17 de março em Paris.

De acordo com uma nota da Cinemateca Portuguesa, "esta é a primeira vez que um filme português é exibido na secção de restauros do importante festival promovido pela Cinemateca Francesa, depois da apresentação de "Visita, Memórias e Confissões", também de Manoel de Oliveira, ter sido exibido na edição de 2016 como uma das raridades apresentadas nessa edição do certame".

A exibição de "O Pão", filme de 1959, está marcada para o dia 15 de março, no cinema Reflet Médicis.

O restauro da versão longa deste filme teve origem na digitalização de uma cópia de época de 35mm em avançado estado de degradação cromática e na banda de som ótico de 1999. Foi usada como referência para as cores uma cópia de época da versão curta.

Criado em 2012 pela Cinemateca Francesa, o festival Toute la Memoire du Monde tem como objetivo celebrar o património cinematográfico, com a presença de atores e técnicos de cinema para apresentar os mais prestigiantes restauros de filmes, pérolas e raridades, que permitam a descoberta de novos filmes ou redescobrir filmes emblemáticos.

Durante o festival estarão também presentes em Paris inúmeros especialistas para falarem do seu trabalho na área do restauro de filmes, num encontro entre profissionais, detentores de catálogos de filmes e o público interessado nestas matérias.