O poder iconoclasta da história de arte

Luís Castro e Vel Z conceberam "Quimeras", performance imperdível em cena no Mosteiro de S. Bento da Vitória.

As redes sociais têm afinal um benefício: neste caso, é o de nos premiar com um dos melhores espetáculos dos que já nos foram dados a consumir este ano. O poder iconoclasta de "Quimeras", da Karnart, que ontem estreou no Mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto, é avassalador. Tudo começa com Luís Castro, diretor da Karnart, a congelar diante de um ecrã com uma fotografia da escultura "Cristo velato", de Giuseppe Sanmartino. A comoção fê-lo viajar até Nápoles - e nada é comparável com a contemplação ao vivo de uma obra de arte.

A escultura sempre despertou grandes paixões, reza a lenda que Antonio Canova tentou várias vezes comprá-la e, goradas as suas investidas, afirmou estar disposto a dar dez anos da sua vida para ser o criador de semelhante maravilha. Como em tudo o que é desejável, há sempre um efeito subsequente de cobiça desmedida que é preciso travar.

No caso de "Cristo velato", a presença da polícia é fortíssima, o que levou Luís Castro a criar no seu espetáculo um conjunto escultórico. Três noviças guardam o Cristo, perante a lupa da Madre Superiora. A partir desta premissa, a performance-instalação (a que chama de perfinst) é bastante livre."Quanto mais aberto tudo isto for para o espetador dentro da clausura, mais nos leva a viajar", conta o diretor Luís Castro.

As viagens são incessantes, os corpos idealizados por Rubbens, a dor nas pinturas de Caravaggio, as posições que parecem congeladas nas coreografias de Mats Ek ou de Nijinsky. O olhar cego da "Pietà" de Michelangelo, o desenho de luz muito simples com uma referência a Vermeer. E sempre a música a ecoar pelos claustros do Mosteiro de S. Bento da Vitória, a enfatizar toda a ambiência. (Em Lisboa, sem este cenário, a perfinst chamar-se-á "Idílio").

Depois de uma série de referências cinéfilas, num chapéu onde cabe toda a mitologia grega, quando irrompe o "Alegretto", da 7.a sinfonia de Beethoven, até a Madre Superiora se levanta. A história repete-se: como Canova, haverá quem se penitencie dez anos por não ser o autor desta obra.

O espetáculo tem novas récitas este sábado, às 19 horas e domingo, às 16 horas.