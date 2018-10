O poema de Leonard Cohen que arrasa Kanye West

Hoje às 17:23, atualizado às 19:47 Facebook

O cantor e compositor canadiano Leonard Cohen escreveu um poema antes de morrer, que arrasa totalmente o ego do rapper norte-americano Kanye West.

Intitulado "Kanye West is not Picasso" ("Kanye West não é Picasso"), o poema, que integra uma coleção de obras póstumas agora publicada, foi composto em março de 2015, um ano antes da morte do músico, aparentemente inspirado por comentários de Kanye West, que terá dito a estudantes da Universidade de Oxford que, caso tivesse estudado Belas Artes, seria igual ou melhor que Picasso.

O poema de Cohen exalta o próprio, enquanto diminui as qualidades que West julga ter: ("Eu sou o Kanye West que o Kanye West acha que é"). Seguindo esse mote, alude ainda ao também rapper Jay-Z e ao músico Bob Dylan ("Jay-Z não é o Dylan de nada/ Eu sou o Dylan de tudo/Sou o Kanye West do Kanye West").

Um ano antes de escrever o poema, Cohen falou admiravelmente sobre o rapper, em entrevista ao "Wall Street Journal", elogiando a sua "energia" e caráter.

O poema vem nas folhas do livro "The Flame", que reúne escritos de Leonard Cohen, e que foi publicado no início do mês. "[A obra] contém os esforços finais do meu pai como poeta. [Escrever] era o que o mantinha vivo, o seu único propósito de vida no final", escreveu o filho Adam, no prefácio.

A obra tem sido fortemente partilhada nas redes sociais, onde tem recolhido muitas reações de agrado.

Leonard Cohen, um dos artistas mais icónicos da música folk norte-americana, morreu em novembro de 2016, aos 82 anos, após sofrer uma queda enquanto dormia.

Leia aqui a versão original do poema



"Kanye West is not Picasso

I am Picasso

Kanye West is not Edison

I am Edison

I am Tesla

Jay-Z is not the Dylan of Anything

I am the Dylan of anything

I am the Kanye West of Kanye West

The Kanye West

Of the great bogus shift of bullshit culture

From one boutique to another

I am Tesla

I am his coil

The coil that made electricity soft as a bed

I am the Kanye West Kanye West thinks he is

When he shoves your ass off the stage

I am the real Kanye West

I don"t get around much anymore

I never have

I only come alive after a war

And we have not had it yet"