"O Porto é lindo demais"

A artista e cantora brasileira Clarice Falcão, que se destacou no coletivo "Porta dos Fundos", estreia-se esta quarta-feira no Porto. A artista brasileira confessa-se deslumbrada pela cidade e não poupa elogios ao público nacional.

Poucas horas antes de subir ao palco da Casa da Música, nesta quarta-feira às 22 horas, Clarice Falcão confessou ao JN estar apaixonada pelo calor do público português, "muito atento e a fim de ouvir". Quando interpelada acerca da sua opinião sobre a cidade invicta, não teve dúvidas: "É linda demais".

Foi de forma descontraída que a atriz, compositora, humorista e cantora revelou que entrou no mundo da música muito cedo, devido ao envolvimento da sua família com as artes. "O meu pai dirige, os dois escrevem (pai e mãe). Essa coisa das artes vem desde pequena, ver os meus pais fazer e achar um máximo contar histórias", explicou.

O seu lado humorístico e a forma como o adapta às suas músicas deram à artista pernambucana a oportunidade de entrar no conceituado programa "Porta dos Fundos".

São as suas próprias vivências que a inspiram para compor os seus temas particularmente direcionados ao romance e à tragédia. "O que eu tento fazer é dar um olhar novo, pois acho que o amor é um tema muito rico e muito falado, por isso tento desconstruir os clichês".

A nomeação para Artista Revelação, nos Gramy"s Latinos em 2013, foi, para Clarice Falcão, a recompensa pelo seu esforço e dedicação. Até então "tudo tem acontecido de forma muito rápida e divertida", confessou.