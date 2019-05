O primeiro desejo de Pedro Almodóvar

João Antunes, em Cannes Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizador espanhol lança primeira possibilidade de Palma de Ouro em Cannes

O festival de Cannes, na sua dimensão competitiva, tem funcionado nos últimos anos como uma espécie de clube. O mais difícil é entrar. A partir do primeiro filme selecionado, a probabilidade de voltar é sempre grande. É por isso que já são vários os realizadores que venceram a Palma de Ouro duas vezes, e alguns deles estão de novo este ano a competir pelo prémio maior de Cannes, o britânico Ken Loach e os belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Dos 21 títulos em competição este ano estão ainda mais três filmes cujos realizadores fazem parte dessa elite de vencedores da Palma de Ouro: Terrence Malick, Quentin Tarantino e Abdellatif Kechiche. É, pois, legítimo pensar que, entre os outros, e salvo alguma surpresa de maior, há cineastas consagrados, já veteranos de Cannes, que caso tenham assinado um filme muito bom, terão legítimas esperanças de saírem de Cannes com a Palma na mão.

Dessa lista, de que faz parte também por exemplo o italiano Marco Bellochio ou o palestiniano Elia Suleiman, o primeiro a entrar em cena foi Pedro Almodóvar, com "Dolor y Glória". Interpretado por Antonio Banderas, o filme centra-se num realizador de cinema, hipocondríaco, e cujos vários e efectivos problemas de saúde, o levam a pensar na sua existência, desde a infância num colégio católico até às suas várias relações amorosas.

Prestes a completar 70 anos de idade - em setembro próximo - e com mais de duas dezenas de longas-metragens de ficção realizadas, Almodóvar assina a que poderá ser considerada a sua obra mais pessoal, com evidentes contornos autobiográficos, embora dirija o filme com um enorme pudor. Estamos longe das extravagâncias almodovarianas que são a sua imagem de marca, mas "Dolor y Glória" é uma obra de mestre, na sua composição visual e cromática, no trabalho delicado dos atores, onde se encontra Penélope Cruz na mãe da personagem enquanto jovem, na evolução da narrativa.

Pedro Almodóvar pode não vir de Cannes com a Palma, mas ao mesmo tempo que delicia os seus seguidores com uma obra onde se confessa como nunca o fizera antes, poderá seduzir para o seu universo muitos dos que são ainda céticos em relação ao valor deste grande e raro autor do cinema europeu.