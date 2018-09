O rock e outras ameaças no Milhões

José Miguel Gaspar Hoje às 22:10 Facebook

O "best of" das duas primeiras noites do festival de Barcelos inclui uma evidência: toda a gente foi lá este ano para ver os Black Wizard. Mas há mais proteínas e vitaminas para lá do lodo e do metal.

À uma hora da madrugada, logo depois do concerto no palco pequeno das galegas Bala - um duo de raparigas que levanta um vespeiro contínuo só com bateria, guitarra e duas vozes cheias de guturais -, o fluxo de público mudou e todos caminharam na mesma direção, apinhando a plateia do palco primordial, a antecipar o que aí haveria de vir 20 minutos depois. O prato principal, sabia o público todo, incluindo evidentemente o espectador solitário que envergava uma t-shirt a dizer "folk you!", eram os Black Wizard.

Como uma facada funda que é dada de modo lento e dilatado, o grupo inglês que estremece ao som dos Black Sabbath e mistura doom metal, stoner rock e lodo, cumpriu todas as expectativas com folia. Mas foi uma folia negra e lamentosa, subterrânea, quase fúnebre, e que esgotou todo o oxigénio disponível no ar.

A adoração dos profanos

Atuando em Barcelos pela segunda vez, os Black Wizard deram o concerto maior - 90 minutos - e mais frequentado do Milhões 2018, aprisionando o público no seu túnel de massa negra e poses épicas, povoado por todo o tipo de estranhezas como cogumelos nucleares, cores ácidas a derreter, imagens de balística de vários tipos, mísseis, foguetões, aviões de vigia, mulheres nuas e tipos ameaçadores com capuzes rubros, negros e pontiagudos parecidos com os do KKK.

E por que foi a folia lamentosa? Porque é conhecida e confirmada a adoração da banda pelo profano, pela imaginação insana de HP Lovecraft, pelo infame Jess Franco, por filmes ocultos de terror dos anos 60 e 70, e por equipamentos vintage e old-school, além das suas evidentes obsessões niilistas e negativas com a morte, o suicídio e a auto-aniquilação.

O que permanecerá na memória para sempre no meio daquele som denso, contínuo e cavernoso é o ondear dos cabelos sincronizados do baixista e dos dois guitarristas, os três alinhados e paralelos à frente (Liz Buckingham é a única mulher do quarteto criado por Jus Oborn, mas é indistinguível na sua pose homérica de adulação da guitarra, sempre com a cara oculta pelo cabelo comprido como eles), com as crinas cavalgantes como medusas finas a fluir permanentemente no ar.

Gazelle Twin e a ameaça perene

Tudo o resto que se viu e depois dos Black Wizard (é verdade, o nome vem mesmo de duas canções dos Black Sabbath: a "Electric funeral" e a "The wizard") foi diferente. A eletrónica avant-garde de Elizabeth Bernholz, o corpo que habita Gazelle Twin e que é uma espécie de gémea diabólica de Fever Ray, dos The Knife, que vimos este ano no Primavera Sound Porto, é várias coisas em simultâneo: sensual, eufórica, claustrofóbica e muito sinistra. O tom global da sua música, servida com contrastes de penumbra e explosões de strobe, tende sempre para o lado da sombra e das harmonias ofegantes, com miasmas de sirenes, deflagrações de estática, música coral infetada e paranormalidade que se transforma em pequenas óperas para ciborgues. Ao vivo, a inglesa da costa de Brighton apresenta-se sempre oculta e mascarada, agora de vermelho integral, como um corpo sem cara e sem olhos, só com boca, e às vezes pareceu uma Diamanda Galas punk a fazer grime. Mais socorro do que segurança, Gazelle Twin conforta menos do que ameaça. O seu set de 45 minutos intimidou sempre e isso foi fascinante.

Nubya Garcia é uma nova nuvem de jazz

Com 20 e poucos anos, Nubya Garcia é o pulso do jovem espírito de jazz de Londres que poliniza influências da diáspora africana e caribenha, como o afrobeat ou o neo-soul, e concede-lhe uma energia calmante incontida. De saxofone tenor em punho, apoiada num trio (Joe Armon-Jones nos teclados, Daniel Casimir no contrabaixo e Femi Koleoso na bateria), a sua música eleva-se entre o puxa-empurra e paira em improvisação, a forma espiritual de todo o jazz. O concerto no palco maior do Milhões, essencial para a completa roda de alimentos de um festival que não vive só de proteínas e vitaminas mas também de sais minerais, teve momentos de fraseados sublimes, entre outros entorpecentes, mas mais de metade do público que a via à hora do jantar não lhe prestou a justa atenção.

The Bug e o saracoteio de Miss Red

Quem resistiu no sábado à noite até às 3 da manhã e ficou para ver o londrino The Bug com a MC israelita Miss Red não se frustrou, mas a maioria do público que enchia a plateia do palco Lovers denotava o cansaço intrínseco de um festival que abre os seus palcos às duas horas da tarde numa piscina e depois ostenta 14 horas subsecutivas de espetáculos por dia durante quatro dias. O set do Bug, cheio de claros-escuros e luz de sangue, velejou nas suas águas pesadas habituais (dub, jazzcore, hip hop industrial, dancehall e dubstep), borrifando o público com profundas descargas de subgraves, a sua marca de água que é como as nódoas causadas pelas contusões. A israelita, nada dada a subtilezas, exala sexo por todos os poros do seu fato de látex preto estoqueado e acrescenta-lhe um poder de estalo, mexendo sempre o corpo como se fosse do Caribe ou das outras 11 regiões da placa tectónica da Terra. Mas, por outro lado, a sua voz veloz e pontiaguda invade a música do Bug ao ponto da saturação ou da derrisão.

A quarta vida de Lena d"Água

Helena Maria de Jesus Águas foi a primeira mulher em Portugal a integrar, como vocalista, uma banda de rock (os Beatnicks, no caso o rock era progressivo), tinha ela 20 anos. Depois disso, em 80, fundou a Salada de Frutas, inventou o "Robot", depois a banda Atlântida, o "Perto de ti", o "Dou-te um doce", o "Sempre que o amor me quiser", e já nos anos 2000 criou o combo Rock'n'Roll Station para reler todos os seus êxitos e continuar em palco. Aos 62 anos, tem uma nova vida: é a estrela convidada dos Primeira Dama de Manuel Lourenço e da trupe de moços da Xita Records, onde a sua voz vítrea tornou a planar no concerto da hora do jantar de sexta-feira. Lena d"Água revive agora, expansiva e a revolutear, em arraiais de alegre pop cheia de melancolia.

Circle e Warmduscher entre os melhores

O metal experimental finlandês dos Circle, que cavalga desde 1990 uma nova vaga de ambientes operáticos pesados e sensíveis à progressão, continua à tona dos melhores concertos do Milhões 2018. É sobretudo devido à pose de divas distantes do quinteto, melhor materializada no vocalista Mika Ratto, que parece uma irónica bailarina reformada no corpo de um rocker estrilhão viciado em óperas galáticas. Entre as manigâncias do "new weird", o género favorito do Milhões, sobrelevam-se também os ingleses Warmduscher, uma banda de blues de feira, melancólica e feérica, que adora as bermas das estradas perdidas do krautrock and roll.

O foco não está no público

No festival Milhões de Festa, o público está sempre numa relativa penumbra, sobretudo no proscénio mais pequeno, Lovers, onde, para lá daquilo que é expelido do palco, não há outra fonte de luz ou de distração, reduzindo os espetadores a uma massa incógnita de sombras. O resultado expõe uma evidência: sem peneiras, patrocínios, filas de brindes ou tendas de vips e de vaidades vis, toda a atenção é virada, como num foco unidirecional de som, para o que importa - a música que está a ser executada ao vivo no palco.