"O Tony Carreira arriscou mais do que os outros"

O realizador Jorge Pelicano fala-nos de "Tony", o documentário biográfico que fez sobre Tony Carreira, já em exibição nos cinemas

Um dos nossos documentaristas mais respeitados, vencedor de vários prémios em festivais nacionais e internacionais com títulos como "Ainda Há Pastores?", "Páre, Escute, Olhe", "Pára-me de Repente o Pensamento " ou "Até Que o Porno Nos Separe", Jorge Pelicano teve o maior desafio da sua carreira: passar um ano com o popular cantor Tony Carreira e construir um documentário a partir desse material e do muito arquivo que consultou.

O resultado, simplesmente "Tony", está nos cinemas e revela-nos tanto do homem como do artista. É para os fãs mas também para os que passaram sempre ao lado do fenómeno.

Como é que surgiu esta ideia?

Veio da nossa produtora, Até ao Fim do Mundo. A diretora de conteúdos, Sara Gomes, depois de uma série de reportagens em 2017, sugeriu-lhe fazer um documentário sobre os 30 anos de carreira. E ele, como já tinha uma certa relação connosco, aceitou o convite.

Recorda-se do primeiro encontro que teve com o Tony Carreira?

Foi em Braga, num concerto mais intimista. Foi logo uma grande surpresa para mim, porque não estava à espera de encontrar uma qualidade musical tão grande. Se calhar, tinha um preconceito que muita gente tem, e isso surpreendeu-me pela positiva. Depois percebi que esse investimento musical já vem desde há muito tempo.

Houve algumas restrições para o que podiam filmar?

Quem ditou as regras fomos nós. Quando começámos, a questão dos plágios estava na ordem do dia. A única coisa que disse da minha parte foi que todos os assuntos tinham de ser abordados. E ele nunca questionou nada. Viu o filme já montado e como é óbvio deu a sua opinião sobre o que viu. Para fazer um documentário biográfico precisava de intimidade, e isso conseguimos ter com ele.

Que homem é que descobriu, por detrás do artista que conhecemos?

Um homem com uma grande humanidade. Ganhar a confiança dele foi extremamente fácil, não o senti uma vedeta. Como já tem uma carreira extremamente grande podia já estar num outro patamar, mas não. Essa humildade está muito presente na personalidade dele e essa é também uma das razões do seu sucesso e de ser tão acarinhado pelo público. Mas também um homem exigente, que procura sempre inovar, fazer sempre coisas novas do ponto de vista musical. Enquanto uma grande parte dos artistas tocavam quase sempre em playback ele sempre teve a preocupação de tocar em banda.

A que pessoas é que se destina o documentário, apenas aos fãs?

Acho que ao público em geral. Não é um documentário para os fãs. É um documentário que tenta mostrar porque é que este artista é dos mais reconhecidos em Portugal. E porque é que este artista conseguiu vencer, tendo começado praticamente do nada. E isso é universal, é para todas as pessoas. Quisemos fazer um trabalho para que aqueles que não conhecem o Tony o venham conhecer. Esse foi um dos grandes desafios, como é que íamos conseguir dar coisas novas sobre alguém que foi sempre muito mediatizado e que praticamente toda a gente conhece.

Acha que as fãs vão organizar excursões para ver o filme como fazem com os concertos?

É um documentário, não é um concerto. É um filme para as pessoas que se interessam pela história da música ligeira portuguesa. Mas é óbvio que quantas mais pessoas virem este documentário melhor para o cinema português. Esta é uma oportunidade para aquelas pessoas que nem sempre vão ao cinema se organizem, em excursão ou não, e entrem numa sala de cinema para ver um filme.

Houve alguma coisa importante que tenha ficado de fora?

Houve muitas coisas que ficaram de fora, nomeadamente algum arquivo inédito que gostaríamos de ter colocado, mas por uma questão de duração e de opções narrativas não podemos colocar. Nós filmámos cerca de 300 horas, tínhamos um limite de duração. É preferível que as pessoas ao acabar de ver o filme sintam a falta de mais alguma coisa do que ter tudo e acharem maçudo. Isso queríamos evitar.

No filme fala-se no mistério de saber a razão pela qual foi o Tony Carreira e não outro da mesma área a ter todo este sucesso e criar este magnetismo com os fãs. Tem uma explicação?

Há um conjunto de várias razões. A importância que ele deu à qualidade do espetáculo, sabendo rodear-se sempre de bons profissionais. Mas também o lado humano. É uma pessoa que não é distante do público, não é distante das fãs, faz parte da família delas. E arriscou provavelmente mais do que os outros. Procurou sempre mais, arriscou mais, investiu muito dinheiro e nós sentimos muito isso na pesquisa que fizemos.