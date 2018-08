O verão de St Germain aqueceu o Neopop

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:43 Facebook

A noite estava fria e uma chuvada quase de inverno, perto da hora do grande momento da noite de abertura do Neopop, arrefeceu Viana do Castelo. Mas quando a chuva deu uma trégua, um verão de St Germain, com uma eletrónica macia somada a jazz e ritmos africanos, aqueceu o recinto do festival, junto ao Castelo de Santiago da Barra.

Num espaço com vista para as rudes e gigantes gruas dos estaleiros navais, ali ao lado, e onde até domingo pela manhã milhares vão dançar de modo frenético ao som da batida forte do techno, o francês e a sua banda quase que convidaram a levitar no espaço com uma música de fusão house ondulante e efeitos visuais hipnotizantes. "A gente veio de longe, nesse frio e nessa chuva, para encantar o vosso coração", disse já perto do final do concerto, um dos elementos (brasileiro) da banda. E assim foi. O público dividiu-se entre o encantamento e a impaciência pela chegada da eletrónica mais dura.

"O techno foi o que me trouxe cá. Adoro techno e adoro dançar. O St Germain conheço. Estou sempre a ouvi-lo na Oxigénio (rádio), tanto ele como outros nomes que estão no cartaz, mas isto é o primeiro dia, ainda não é muito a sério. A nossa ânsia é mais por Ben Klock, Solomun, Nina Kravitz, Jeff Mills, tás a ver?", comentou ao Jornal de Notícias, Gonçalo Ortega, um jovem que veio de Lisboa, pela primeira vez, com um grupo de amigos (Afonso, Perri e o Manu), mesmo lesionado e amparado por canadianas. "Comprei o bilhete antes de partir o pé, mas depois decidi: Não vou abdicar, porque vou com a minha malta. Combinamos isto numa bebedeira e vamos em frente. Não podia faltar", disse, referindo ainda quanto à atuação de St Germain: "Foi incrível. Metade das músicas já conhecia e não sabia que eram dele. Foi ótimo. Adequa-se perfeitamente para um aquecimento".

Durante a atuação do francês mais esperado em Viana, ontem à noite, houve quem trocasse a viagem musical do palco principal (neo stage) pela potente batida de Frank Maurel e Tiago Fragateiro no secundário (anti stage). "Vamos para o outro palco, é mais pesado", desafiou um espectador.

Segundo a organização, o dia zero do Neopop de Viana do Castelo, com entrada gratuita, "resultou, tirando a parte da chuva que estragou o início da festa". "Acabamos por dar a volta e os St Germain aqueceram o recinto do forte Santiago da Barra. Estou feliz com o resultado. O ambiente está bastante agradável e o concerto foi memorável e único", declarou Gustavo Pereira, um dos organizadores do festival, que este ano terá a tocar em dois palcos 50 artistas.

Solomun (dia 9), Ricardo Villalobos (10), ambos estreantes no festival, Marco Carola (11), Nina Kravitz (11), Ben Klock (9) e Jeff Mills (10) são "as bandeiras" da programação este ano. Fora do recinto, no Teatro Municipal Sá de Miranda, foram programados concertos de Clark e GPU Panic (10) e James Holden e Surma (11). Ainda na cidade, decorrem exposições de fotografia e cartazes do Neopop, no 1º andar dos Antigos Paços do Concelho, vários concertos no Teatro Municipal Sá de Miranda e está prorgamado para este sábado um 'sunset' gratuito, a partir das 17.00 horas, na Praia Norte, com alguns dos artistas em cartaz.

Em termos de afluência, o festival de música eletrónica estima ultrapassar os "30 mil espetadores", sendo que "cerca de cinquenta por cento são estrangeiros".