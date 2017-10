Obra de Camus em cena no Teatro Nacional S. João

Hoje às 11:59 Facebook

A peça "O Mal-Entendido", de Albert Camus, está em cena até domingo no Teatro Nacional São João, no Porto. Encenada pelo austríaco Nikolaus Habjan, conta a história de um filho que, retornando a casa, quer ser reconhecido pela família.

"Jan volta a para sua casa depois de 20 anos de ausência e pretende ser reconhecido pela sua irmã e pela sua mãe. O 'mal-entendido' acontece quando ele não é reconhecido e acaba por ser morto por elas. Jan é envenenado e depois puxado para água, afogando-se", conta o encenador, Nikolaus Habjan.

O encenador revela ainda que o espetáculo é muito "aberto à interpretação" da audiência e, por isso, cabe ao público decidir se Martha, a sua irmã, acaba por reconhecê-lo ou não.

A produção austríaca passa-se numa casa habitada por três atores que manipulam marionetas em tamanho real e, segundo o encenador, "todas as personagens são personagens principais" pois todas carregam "uma forma de culpa".

Para o encenador, a peça tem "muitos pontos" que poderiam levar a um final feliz e é esse aspeto que a torna tão "bruta", percebendo-se, no entanto, "desde a primeira frase que se trata de uma tragédia".

O encenador recordou que na época em que a peça foi escrita, em 1941, em plena II Guerra Mundial, França estava ocupada. A peça foi também mal-entendida e encarada como "depressiva" e "negativa", mas Camus deixou algumas palavras no início do texto que permitem que seja entendida corretamente.

"Camus escreveu (...) que este não é um lugar escuro, é um apelo para se dizer o que se quer. Se queres alguma coisa, diz. Não esperes, não te sentes e esperes que alguém reconheça as tuas necessidades. Se tu precisas de alguma coisa, di-la", disse encenador, considerando esta como a "grande mensagem" do espetáculo.

Nikolaus Habjan explicou que escolheu encenar o espetáculo com marionetas pois estas permitem "trazer um ótimo foco para o texto", atuando como uma "lupa" sobre ele.

"As marionetas oferecem uma clareza enorme que não seria possível com atores, porque as marionetas não são reais. E, primeiro, a audiência tem de aceitar estas marionetas como seres humanos e esta mudança na receção permite que o texto vá diretamente para o teu cérebro", explicou.

Além disso, e ao contrário do que acontece com os atores, através das marionetas é possível criar "dois mundos", com vários "níveis e camadas" nas personagens.

"Quando Jan volta para casa, usando a falsa identidade para não ser reconhecido, ele tira a marioneta da sua mala e aí ele entra no mundo da mãe e da irmã. Isto só é possível com marionetas", disse.

O encenador recorreu ainda ao momento da morte de Jan, quando este perde a consciência e retira a mão da marioneta, para explicar a dualidade interpretada pelo ator e pela marioneta.

"Tu sabes que a marioneta está morta, não há mais conexão, a marioneta não se mexe mais. E, a partir daí, ele revela a sua identidade e diz à mãe quem realmente é. Mas a mãe não o consegue ouvir porque é uma marioneta. Isto é muito complexo".

O espetáculo, que parte da obra de Albert Camus, conta com encenação, marionetas e interpretação do austríaco Nikolaus Habjan.

"O Mal-Entendido" é uma produção Schauspielhaus Graz, tendo sido apresentado no Volkstheater Wien, o segundo maior teatro de Viena.

A peça, interpretada em alemão e para maiores de 12 anos, pode ser vista esta sexta-feira, às 21 horas, sábado, às 19 horas, e no domingo, às 16 horas.