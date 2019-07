Obra de Manoel de Oliveira exibida em Veneza

Hoje às 18:18, atualizado às 19:55 Facebook

O filme "Francisca", de Manoel de Oliveira, vai ser apresentado no 76.º Festival de Cinema de Veneza, a partir de agosto, em Itália

Uma versão restaurada do filme "Francisca" (1981) , de Manoel de Oliveira, estará disponível para visualização na secção "Venice Classics" do Festival de cinema de Itália, que decorre de 28 de agosto a 7 de setembro. Segundo a organização do evento, vai ser apresentada "uma seleção das melhores versões restauradas de clássicos do cinema, da responsabilidade de arquivos de cinema, instituições culturais e produtoras de todo o mundo".

Esta secção traz obras como 'O Sheik Branco' (1952) de Federico Fellini, 'La commare secca' (1962) de Bernardo Bertolucci, 'Angústia de Viver' (1980) de Dennis Hopper, 'New York New York' (1977) de Martin Scorsese, e 'Crash' (1996) de David Cronenberg. Será ainda exibida uma seleção de documentários sobre cinema e os seus autores.

Os filmes exibidos nesta secção competem pelos prémios de Melhor Filme Restaurado e Melhor Documentário sobre Cinema, cujos vencedores são escolhidos pelo Júri de Estudantes de Cinema, presidido pela realizadora e argumentista Costanza Quatriglio. O alinhamento completo vai ser anunciado na conferência de imprensa de apresentação do programa da edição deste ano, marcada para quinta-feira.

'Francisca', realizado em 1981 e apresentado nesse ano no Festival de Cinema de Cannes, na Quinzena dos Realizadores, é uma adaptação ao cinema do livro "Fanny Owen", de Agustina Bessa-Luís. A versão restaurada que vai ser apresentada em Veneza é da responsabilidade da Cinemateca Portuguesa.