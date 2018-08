Obras de Malevich e Brancusi batem recordes em leilão

16 Maio 2018 às 12:10 Facebook

Obras dos artistas Kazimir Malevich, com 71,9 milhões de euros, e Constantin Brancusi, com 59,5 milhões de euros, bateram recordes pessoais no leilão de arte moderna da Christie's que decorreu na terça-feira à noite, em Nova Iorque.

"Suprematist Composition" é a obra em óleo sobre tela do artista vanguardista russo Kazimir Malev (1878-1935), que foi arrematada por um valor total de 71.922.672 euros, segundo os resultados divulgados pela leiloeira.

A peça de Constantin Brancusi (1876-1957) "La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)" também estabeleceu um recorde mundial para o artista com um valor final de 59.507.761 euros.

O quadro de Vincent Van Gogh (1853-1890) "Vue de l'asile et de la Chapelle de Saint-Rémy", que partia com estimativa de 29 milhões de euros, acabou por ser arrematado por 33.263.581 milhões de euros.

A obra tinha sido propriedade da atriz Elizabeth Taylor durante 50 anos.

Para este leilão estava prevista a venda de um quadro raro de Pablo Picasso (1881-1973), com uma estimativa de 58 milhões de euros, mas que acabou por ser retirado porque se encontrava danificado.

"Le Marin", pintado em 1943, era uma das estrelas do leilão de arte moderna que a Christie's realiza esta quarta-feira, mas a leiloeira foi forçada a retirá-lo quando reparou no dano durante a preparação da obra para venda.

De acordo com os especialistas, o quadro poderá ser um autorretrato de Picasso devido às parecenças da figura da peça, propriedade do magnata dos casinos Steve Wynn.

O quadro deverá ser agora restaurado, mas a Christie's não indicou se irá trazê-la novamente a leilão.