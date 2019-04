Obras de Vieira da Silva em exposição imersiva a inaugurar em junho em Lisboa

Ana Vitória Hoje às 17:15 Facebook

Um conjunto de 53 trabalhos da pintora Maria Helena Vieira da Silva vão ser apresentados numa exposição de formato inédito promovida pelo Centro Colombo, em Lisboa. A iniciativa insere-se no âmbito das celebrações dos 25 anos do Museu Arpad Szenes Vieira da Silva, sediado em Lisboa.

O projeto "Vieira da Silva. Exposição imersiva à obra da artista", vai reunir 53 obras da artista apresentadas num formato de experiência imersiva de digital e media art. (com animações e desconstruções, de forma a permitir aproximar os visitantes às obras da pintora).

O projeto digital está a cargo dos Óskar & Gaspar, um coletivo de profissionais portugueses de artes visuais e multimédia, especializado nas áreas de mapeamento de vídeo, projeção 3D e design de palco.

O projeto de arquitetura será da responsabilidade da plataforma multidisciplinar KWY.studio, um coletivo que trabalha numa lógica colaborativa entre várias disciplinas, como é o caso desta iniciativa.

Esta iniciativa, inserida no ciclo "A Arte Chegou ao Colombo", já em nona edição, irá ser concretizada num museu temporário que irá ficar instalado na praça central daquele centro comercial lisboeta. A mostra ficará patente de 26 de junho a 26 de agosto.

A iniciativa "A Arte chegou ao Colombo" foi lançada em 2011 e contou, no primeiro ano de arranque, com a parceria do Museu Coleção Berardo, na exposição dos trabalhos de quatro artistas nacionais - Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro.

Seguiram-se depois o Museu Nacional de Arte Antiga (2012), a exposição "Andy Warhol - Icons" (2013), a instalação interativa "The Pool", da artista norte-americana Jen Lewin (2014), e a "A Divina Comédia de Salvador Dalí" (2015).

A praça central do Colombo recebeu ainda a exposição de fotografia Terry O'Neill - "Faces of the Stars", "O Mundo Fantástico de Paula Rego", que recebeu 224.500 visitantes, em três meses, e no ano passado, foi a vez de "Roy Lichtenstein e a Pop Art".