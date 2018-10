Ouça em exclusivo "Augusta", o novo disco de Matias Damásio

Hoje às 09:44 Facebook

"Augusta " é o próximo do cantor e compositor angolano Matias Damásio, que será lançado esta sexta-feira e assinala o regresso às edições discográficas com uma homenagem a Augusta, sua avó.

O álbum conta com três participações especiais: "três mulheres de três pontos diferentes do mundo: Europa, África e América. De Portugal, Aurea; de Angola, a minha terra, Pérola; e a Claudia Leitte, do Brasil.

São 10 novas canções que o JN antecipa, em exclusivo. A partir de amanhã, o disco está disponível ao público.