Old Jerusalem ao vivo na redação do JN

Old Jerusalem vai atuar ao vivo, esta terça-feira, a partir das 15.30 horas, na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

"Chapels" é o sétimo álbum de Old Jerusalem. Um trabalho que resulta de uma coleção de canções "imediatas e sem adornos".

O que se ouve é praticamente a primeira fixação gravada de cada um dos dez temas que compõem o disco, em interpretações associadas ao processo da sua escrita e deixando a nu os alinhavos de arranjos e as primeiras sugestões de caminhos melódicos e harmónicos.

O disco apresenta-se como um conjunto de canções que são como "capelas", coisas modestas e imperfeitas, mas construídas para a interioridade, evocando, refletindo e celebrando as grandes fragilidades e pequenas alegrias.

"Black pool of water and sky", a canção que serve de cartão de visita para o álbum, é disto um exemplo: uma canção simples e quotidiana que encontra o seu significado na citação de uma outra que afirma que "nada significa nada".

O videoclip deste primeiro single do cantor do Porto, que tinha lançado o último disco em 2011, foi realizado por André Tentúgal.