Orelha Negra confirmados no NOS Alive

A banda portuguesa Orelha Negra é a nova confirmação do cartaz do NOS Alive e o primeiro nome anunciado para subir ao palco NOS Clubing, no dia 12 de julho, o primeiro dia do festival.

A banda portuguesa, formada por Sam the Kid, Fred Ferreira, DJ Cruzfader, Francisco Rebelo e João Gomes, regressa ao festival de Algés para um espetáculo com vários temas do novo álbum de originais, assim como alguns dos seus maiores êxitos.

O grupo é considerado pela imprensa e pelo público um dos mais respeitados e talentosos do panorama nacional e conta com três álbuns editados.

Os Orelha Negra juntam-se, assim, a nomes como Arctic Monkeys, Bryan Ferry, Nine Inch Nails, Khalid ou o português Miguel Araújo, que também atua no dia 12. Do cartaz do NOS Alive fazem também parte, entre outros, Pearl Jam, Eels, The National, The Kooks, Marmozets, Yo La Tengo, Franz Ferdinand, Real Estate e Jack White.

O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho. Os bilhetes para 14 já se encontram esgotados, assim como os passes de três dias. Os bilhetes diários para o dia 12 e 13 ainda se encontram à venda e custam 65 euros. Há também um passe para os dois dias (12 e 13) à venda por 124 euros.