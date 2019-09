Organização contou quase 80 mil visitantes na Festa do Outono em Serralves

Ontem às 23:56 Facebook

Quase 80 mil pessoas participaram este fim de semana na Festa do Outono da Fundação de Serralves, no Porto, mais 30% do que na edição anterior.

De acordo com um comunicado de balanço da Fundação, passaram durante o fim de semana na XI edição da festa que celebra o outono 79091 pessoas, a maior afluência de sempre.

Nos dois dias, a festa centrou-se na celebração da natureza e na importância da sua proteção e ofereceu aos visitantes "centenas de propostas em todos os espaços da Quinta e do Parque de Serralves", lê-se no comunicado.

Este ano houve também um número crescente de parcerias, de diversas câmaras a associações, e a festa contou com iniciativas que foram de "workshops" a oficinas, de percursos a espetáculos de teatro, música e circo, ou de 'performance' a instalações e jogos.

Ainda de acordo com o comunicado, os visitantes que responderam a um inquérito avaliaram positivamente a iniciativa e a maioria disse que não tinha estado na edição anterior. Ainda se concluiu que 30% dos que passaram por Serralves no fim de semana não eram portugueses.

Mais de 80% dos inquiridos disseram que querem voltar no próximo ano.

A Festa do Outono, dirigida a todos os públicos e gratuita, terminou na noite deste domingo.