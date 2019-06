Os cachês cobrados pelos artistas portugueses

Delfim Machado Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Festas gratuitas de verão são investimento pesado para as câmaras e até há cláusulas de exclusividade que impedem artistas de atuar nas terras vizinhas.

Os principais artistas nacionais faturam dezenas de milhares de euros em cachê por cada concerto que dão em Portugal. São as câmaras que pagam grande parte dos concertos, sobretudo para festas de verão de entrada gratuita, mas nem por isso o valor despendido pelos cofres públicos é baixo. Tudo para atrair público e assegurar o sucesso da festa. Tony Carreira é o que mais cobra e nestes valores nem está incluído o custo da produção do concerto, como palco, som e luzes.

Uma análise aos contratos mencionados no portal "base.gov", onde constam todos os ajustes diretos efetuados pelas câmaras, permite saber com exatidão qual é o preço de tabela dos principais artistas nacionais. Em alguns casos, se não fosse este site, os cachês de alguns músicos seriam uma espécie de "segredo de Estado", uma vez que há agências que os representam que não dizem à imprensa quanto cobram por concerto, nem as produtoras falam abertamente sobre o assunto. Aliás, só três dos dez artistas mais caros revelaram o valor, apesar de todos terem sido contactados.